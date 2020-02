Kõpu tuletorn sai uue võimsa valgusti

Kõpu tuletorn on maailma vanuselt kolmas seni tegutsev tuletorn. Uuel tulel on samasugune pöörlev valgusvihk, nagu Kõpus on olnud juba viimased 160 aastat. Praegu on testperiood, kuid nädala pärast peaks tuli töötama juba võimsusel, mis tundub lausa uskumatu.

"Kui me toome võrdlusmomendi, et meil kõigil olid veel mõni aasta tagasi kodus hõõglambid, ja kui nüüd ühte ruumi panna 21 000 sajavattist hõõglampi, siis see annab orienteeruvalt samasuguse valgustugevuse kui see Kõpu üks LED-lamp," rääkis veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen.

Täisvõimsusel on Kõpu tuli Läänemere tuletornide seas kõige suurema valgustugevusega ja paistab 26 meremiili (umbes 48 kilomeetrit) kaugusele. Üks põhjus, miks Kõpu tuli nüüd uuendati, oli see, et nii võimsat LED-tehnoloogiat enne veel polnud.

"Teine põhjus oli veel see, et need seadmed olid nii vanad, et juba streikimised ja tõrked hakkasid olema igakuised," märkis Rütkinen.

Kuna Kõpu tuli on ainulaadne, siis tehti uus süsteem nii-öelda rätsepatööna, Koos kõigi reservsüsteemide ja tarkvaraga maksis see ilma käibemaksuta 85 000 eurot. Tule ehitas osaühing Sabik.