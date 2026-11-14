X!

Türil võtsid mõõtu ligi 600 noort puhkpillimuusikut

Eesti
Türil võtsid mõõtu ligi 600 noort puhkpillimuusikut
Vaata galeriid
11 pilti
Eesti

Türil olid laupäeval koos noored puhkpillimuusikud. 570 noort 20 kollektiivist võtsid mõõtu Helmut Orusaare nime kandval noorteorkestrite võistumängimisel.

Esimesena astus žürii ette Pärnu-Jaagupi muusikakooli trompetiansambel Kaido Kivi juhendamisel. Viis aastat trompetit harjutanud Gregory-Marcus Lensment leidis, et trompet on igati lahe pill.

Lensment sõnas, et tema eesmärk on saada heaks pillimängijaks ja esindada Eestit. Ta arvas, et võib minna ka tulevikus välismaale õppima või töötama.

Trompetist Jasper Kübar enda sõnul küll pisut pabistas, kui pidi Paganamaa Brassi eesotsas laupäeval üles astuma solistina. "Minu jaoks on pilli mängimine väga tähtis, kuna see täidab elu," rääkis ta. Kübar lisas, et igav ei hakka kunagi ja pilli mängida on tore.

Paganamaa Brassi ja Kohila kunstide kooli puhkpilliorkestri dirigent Meelika Välimäe ütles, et noori mängijaid orkestrisse saada pole sugugi raske ja ka proovis käiakse korralikult. "Puudumisi on väga vähe ja meil on alati proovis väga lõbus ja tore õhkkond," sõnas ta. Välimäe lisas, et tema arvates ootavad nii tema kui ka lapsed proove.

Tunnustatud trompetisti, dirigendi ja muusikapedagoogi Helmut Orusaare nime kandev konkurss toimus teist teist korda. Noorteorkestreid hinnati koosseisu suuruse järgi neljas grupis ja ka mängu taseme järgi kolmes kategoorias.

Žürii esimees ja järgmise üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis, et tegemist pole küll laulupeo repertuaariga, vaid igapäevase repertuaariga, mida orkestrid tavapäraselt oma proovides mängivad ja kontsertidel esitavad. "See on täpselt see repertuaar, mis on neile omane," lisas ta. Jõgi loodab, et see on innustav kõikidele noortele mängijatele ja annab edaspidiseks rõõmu ja energiat.

Toimetaja: Merilin Leetna

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:05

Tribuntsov MM-i eel: ideaalis võiks ujuda alla 22,5 sekundi

22:04

Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla Uuendatud

22:00

ETV spordisaade, 14. november

21:38

Aasta ettevõte on kaitsetööstusettevõte HEVI Optronics

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:19

Tugev tuul ja vihmasadu saadavad Eestit veel mitu päeva

21:19

Türil võtsid mõõtu ligi 600 noort puhkpillimuusikut

21:07

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

20:37

HC Panter kaotas kodujääl lisaajal

20:30

Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:00

USA peatas sidesüsteemirikke tõttu ajutiselt kõik lennud Uuendatud

09:04

New Orleansis põrkas tanker kokku kruiisilaevaga

06:03

Suur lugu: ATH plahvatuse tagant paistavad päris mured ja kasvavad ootused

13:02

Veiko-Vello Palm: Eesti peaks mõtlema naiste kohustusliku ajateenistuse peale

20:30

Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

13.11

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

13.11

Detsembrist on Tallinnas keelatud linnalindude ja -loomade toitmine

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil Uuendatud

06:03

Galerii: Tallinna reaalkool avab pidulikult uue õppehoone

13.11

Peskov väitis, et Kreml pole nõudnud Soome lahkumist NATO-st

ilmateade

SPORT

22:05

Tribuntsov MM-i eel: ideaalis võiks ujuda alla 22,5 sekundi

22:04

Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla Uuendatud

22:00

ETV spordisaade, 14. november

21:07

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

loe: kultuur

16:33

Pildid: Dénes Farkas avas Tütar galeriis isikunäituse

15:28

Arvustus. Kas su pilk on su enda oma?

14:48

ERM tahab uut vundamenti: seadust, mitte betooni. Intervjuu Laura Kipperiga

13:48

Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

loe: eeter

15:22

Kaidi Klein: tervislikult ja õnnelikult elamine on otsekui täiskohaga töö

13:48

Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

13:23

Kahe Oscari laureaat Christopher Hampton: otsin filmidest originaalsust ja tõetunnetust

13.11

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

17:45

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

15:50

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

13.11

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

13.11

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

13.11

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

13.11

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo