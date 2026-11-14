Türil võtsid mõõtu ligi 600 noort puhkpillimuusikut

Esimesena astus žürii ette Pärnu-Jaagupi muusikakooli trompetiansambel Kaido Kivi juhendamisel. Viis aastat trompetit harjutanud Gregory-Marcus Lensment leidis, et trompet on igati lahe pill.

Lensment sõnas, et tema eesmärk on saada heaks pillimängijaks ja esindada Eestit. Ta arvas, et võib minna ka tulevikus välismaale õppima või töötama.

Trompetist Jasper Kübar enda sõnul küll pisut pabistas, kui pidi Paganamaa Brassi eesotsas laupäeval üles astuma solistina. "Minu jaoks on pilli mängimine väga tähtis, kuna see täidab elu," rääkis ta. Kübar lisas, et igav ei hakka kunagi ja pilli mängida on tore.

Paganamaa Brassi ja Kohila kunstide kooli puhkpilliorkestri dirigent Meelika Välimäe ütles, et noori mängijaid orkestrisse saada pole sugugi raske ja ka proovis käiakse korralikult. "Puudumisi on väga vähe ja meil on alati proovis väga lõbus ja tore õhkkond," sõnas ta. Välimäe lisas, et tema arvates ootavad nii tema kui ka lapsed proove.

Tunnustatud trompetisti, dirigendi ja muusikapedagoogi Helmut Orusaare nime kandev konkurss toimus teist teist korda. Noorteorkestreid hinnati koosseisu suuruse järgi neljas grupis ja ka mängu taseme järgi kolmes kategoorias.

Žürii esimees ja järgmise üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis, et tegemist pole küll laulupeo repertuaariga, vaid igapäevase repertuaariga, mida orkestrid tavapäraselt oma proovides mängivad ja kontsertidel esitavad. "See on täpselt see repertuaar, mis on neile omane," lisas ta. Jõgi loodab, et see on innustav kõikidele noortele mängijatele ja annab edaspidiseks rõõmu ja energiat.