Kui katsetused osutuvad edukaiks, loodetakse Lätis hakata uut meditsiinitehnoloogiat ka valmistama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selliste projektide elluviimine võtab väga palju aega. Ja seda, et me praegu laboreis toimuvat tunnetaksime vajadusel näiteks operatsioonilaual, kui meil on vaja mõnd liigest vahetada, kulub oma paarkümmend aastat. Aga alustada tuleb, sest muidu pole ka paarikümne aasta pärast tulemust.

Luu- ja liigesehaigused on maailmas invaliidsuse põhjustajatena teisel kohal, määratles uue keskuse mõõdet ja vajalikkust Läti president Egils Levits. Ka rühivad inimesed üha kõrgemasse ikka, mis tähendab teadlastele ja arstidele keerulist väljakutset tagada elukvaliteeti kauem. Kuid mure pole ainult vananemisega - traumad ja paljud haigused ei küsi, palju aastaid turjal.

Arvestades biomaterjalide valdkonna pikka arengutsüklit, valmistatakse implantaate praegu teadmiste põhjal, mida hakati koguma 15 aastat tagasi.



"Vanaduspäevil on vaja üha uusi materjale luude asendamiseks. Peame õppima neid materjale valmistama iga inimese eripärast lähtudes, kiiresti ja tulemuslikult," sõnas Balti biomaterjalide kompetentsikeskuse juht Janis Locs.

Luuasenduseks kasutatavad materjalid arvestavad tulevikus rohkem iga patsiendi vajadusi, kinnitab professor.



"Suur eesmärk, kuidas see kõik tulevikus võiks välja näha, on niisugune: kui juhtub trauma, õnnetus, avarii või mis iganes ja patsient viiakse kllinikusse. Seal tehakse vajalik diagnostika, näiteks kompuutertomograafia. Samal ajal, mil patsienti valmistatakse ette operatsioonisaali minema, töödeldakse tema andmeid ja seatakse valmis just talle sobiv implantaat, mida paigaldada," selgitas Locs.

Euroopa Liidu toel loodava keskuse eesmärk pole ainult uudsed materjalid, vaid ka biomaterjalide valdkonna parimad asjatundjad. Ja lõpuks ka tootmine - paarikümne aastaga investeeritakse Läti majandusse üle 70 miljoni euro.



"Tegeleme artriitidega, kui on kahjustatud liigesed või luud. Aga ka ravimitega. Näiteks töötame välja antibiootikume, mida manustada just sellesse kohta, kus on infektsioon," lisas Locs veel.

Kuigi tegu on Baltimaade keskusega, pole siin Eestist praegu partnerit. Eesti kogemustega aga kindlasti arvestatakse.