"Välisilm": Kanada assotsieerunud liikme tähendus on Euroopas veel ebaselge

Euroopa Liit ja Kanada soovivad turbulentses maailmas seljad kokku panna. Kanadast peaks saama Euroopa Liidu esimene assotsieerunud liige. Esialgu on see sõnapaar aga vaid poliitiline hüüdlause ja uue staatuse tegelikku tähendust ei tea veel keegi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kasutas oma aastakõnet, et seda aukülalisena kuulama tulnud Kanada peaminister Mark Carney ees kuulutada välja plaan tihedamateks suheteks Kanadaga.

"Kallis Mark, ma ütlesin, et pean kiiresti mõtlema ümber oma suhted partneritega, nii et ma tahaksin teiega koostöös avada ukse, et Kanadast saaks esimene Euroopa Liidu assotsieerunud liige," ütles von der Leyen.

Just see sõnastus - "assotsieerunud liige" - tuli üllatusena. Pärast kõnet levis Strasbourgis kahtlus, et ka Carney ei osanud seda oodata. Eriti kuna ta oli püüdnud suureks kasvanud ootusi maandada. Kuid kui Carney järgmisel päeval oma kõnes samu sõnu kordas, loeti seda märgina, et ta toetab von der Leyeni plaani.

"Kanada tervitab seda initsiatiivi. Ma võin öelda, et arvamusküsitluste järgi toetab enamik kanadalasi lähedasemaid suhteid Euroopa Liiduga," ütles Carney.

Carney rääkis Euroopa ja Kanada ühisest ajaloost, maailmasõdadest ja sellest, kuidas Kanada sõdurid Euroopas võitlesid. Euroopa Liidu loomisest ja Berliini müüri langemisest. Ta võttis kokku selle, miks see kõik on kanadalastele oluline Saksa kirjaniku Johann Goethe tsitaadiga. "Vabadus ja elu tuleb iga päev välja teenida."

Sõnum oli selge, Euroopa ja Kanada peavad ka nüüd seljad kokku panema.

"Euroopa paneb lauale palju: turujõu, süvateaduse, kõrgetasemelise tootmise, võime ja tahte seada standardeid, mille maailm tihti kasutusele võtab. Kaitsetööstuse, mida suurel kiirusel taastatakse. Kanada pakub aga suures koguses ja igas vormis energiat, mida nõuab roheüleminek. Meil on maailma üks suuremad kriitiliste maavarade varusid. Meil on tugevad oskused kosmose-, tehisaru-, ja kvanttehnoloogias. Meil on maailma üks tugevamaid pangandussüsteeme ja oskuslikult juhitud pensionivarad. Meil on unikaalne arktiline geograafia ja privilegeeritud ligipääs Atlandi ja Vaikse ookeani kaubandusvõrgustikele. Seal, kus meie tugevused on erinevad, täiendavad need üksteist. Seal, kus need kattuvad, tekitavad need suurema jõu. Peaksime toetuma teineteise tugevustele otsustavalt, süsteemselt ja kiiresti," rääkis Carney.

Mure on vaid see, et keegi ei saa seni täpselt aru, kuidas seda teha tahetakse. Mida tähendavad sõnad "assotsieerunud liige"?

"Diplomaadid rabelevad, et aru saada, kuidas see täpselt töötaks. Tuleb märkida, et sellist juriidilist mõistet Euroopa Liidu aluslepetes pole. Seda ei ole olemas. Nüüd peavad Euroopa Komisjoni juristid ja Euroopa pealinnade diplomaadid välja mõtlema, mida see uus liikmelisuse kategooria tähendab. Kõige olulisem on, et nad peavad seda tegema alusleppeid muutmata. Nad peavad leidma seadusaugu, et see uus kategooria luua," kommenteeris Politico ajakirjanik Max Griera.

Mark Carney sõnul on täpsed nimetused küsimus Euroopale. "Need on nende terminid. Nagu kõik presidendid ja parlamendiliikmed nii Euroopas kui ka Kanadas arvavad, siis tähtis on sisu. See, mida tegelikult koos ehitame ja kuidas oma jõud kokku paneme," lausus Carney.

Lisaks tehnilistele küsimustele toob see ka hulgi poliitilisi küsimusi.

"Mõni Euroopa Parlamendi liige rääkis mulle, et Euroopa Liit peab olema selle mõttega ettevaatlik. Kui see on liiga atraktiivne ja päris liikmesusest parem, siis osa praegusi liikmesriike tahaks võib-olla lahkuda ja sooviks seda teistsugust partnerlust. Samal ajal on üleval ka Ukraina küsimus. Kas Ukrainast saab assotsieerunud liige? Kas Suurbritanniast saab assotsieerunud liige? Lisaks Ukrainale on ka Balkani riigid, kes nüüd küsivad, et miks loote uue liikmesuse kategooria Kanadale samal ajal, kui meie ootame liitumist. Mida see tähendab?" rääkis Mac Griera.

Ka USA president Donald Trump ei jätnud kasutamata võimalust tollimaksudega ähvardada.

"Ma arvan, et see on naeruväärne. Kogu see Kanada asi. Kanada on olnud kohutav kaubanduspartner. Kui nad seda teevad ja see on minu arvates vähegi vaenulik tegu, siis kehtestan Euroopale väga tõsised tollimaksud või lõpetan üldse nendega kauplemise. Kui Euroopa teeb seda heade kavatsustega, on kõik hästi, aga kui see on halbade kavatsustega, siis kehtestame neile väga suured tollimaksud," ütles Trump.

Kuigi ajalugu on pikk, siis hiljuti on Kanada ja Euroopa Liidu kokku toonud just kaubandustülid Ameerika Ühendriikidega. Carney samas rõhutab, et uus partnerlus Euroopa Liiduga ei ole kellegi vastu.

"See on liitlassuhe. See on positiivne protsess. See on minu vastus Ameerika Ühendriikide presidendile. See on hea asi. Tugevam, vastupidavam, suveräänsem Kanada on Ameerika Ühendriikidele parem partner. Sama kehtib Euroopa Liidu kohta," sõnas Carney.

Pealegi on see vaid arutelu algus lisas ta - nii Euroopa Liidus kui ka Kanadas.

"Kindel on see, et ees seisab mitu arutelu. Mitte üks, aga mitu. Ja Kanada parlamendis tuleb lõpuks hääletus. See on absoluutselt selge," ütles Carney veel.

Rohkem selgust lubas Kanada peaminister Euroopa Liidu ja Kanada tippkohtumisel Montrealis oktoobri lõpus.