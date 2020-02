Jelena Välbe filmi võtted muutsid Pärnu Trondheimiks

Rüütli tänavas lehvisid teisipäeval Norra lipud, Rüütliga ristuv Pühavaimu tänav oli saanud uue nime. Üheks päevaks sai Pärnus südalinnast Trondheim, aga palju Pärnule iseloomulikku oli ikkagi nähtaval, mida mõistagi kaadrisse ei jäeta.

Kaupluse Siluett nimest oli saanud norrakeelene versioon ja selle väikesel pinnal toimus osa tänaseid võtteid. Filmi peategelasele Jelena Välbele on Trondheim oluline, sest seal toimunud maailmameistrivõistlustel võitis ta viielt distantsilt viis kuldmedalit. Ka on Jelena Välbe võitnud kolm olümpiakulda.

"Ta on seotud Eestiga, sest tema esimene mees Urmas Välbe on eestlane ja neil on poeg Franz," rääkis filmi režissöör Nikolai Homeriki.

Homeriki sõnul otsiti Trondheimiks sobivat linna kõigist Baltimaadest. "Meile saadeti fotosid kogu Baltikumist. Nagu meile näis, on see arhitektuuriliselt kõige rohkem Norra linna Trondheimi sarnane. Nii me siia sattusimegi," ütles ta.

Režissööri jutu järgi otsiti peaosatäitjat kaua, lõpuks leiti Olga Lerman ja nüüd ollakse temaga väga rahul. Oma kangelase elukäigu on Olga endale selgeks teinud.

"Jaa, muidugi, ta oli ja on väga tugev inimene, 20. sajandi kuulus sportlane, suusataja. Kantud Guinnessi rekordite raamatusse," rääkis Lerman.