Seimi esimees Elzbieta Witek ütles kuupäeva välja kuulutades, et tegemist on väga tähtsate valimistega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praeguse presidendi Andrzej Duda toetus on ligi 42 protsenti.

Teiste seas on konkurentideks opositsioonilise Kodanike Koalitsiooni esindav Malgorzata Kidawa-Blonska ja vasakpoolsete esindaja Robert Biedron konservatiivide ridadest.

Presidendil on õigus seadusi vetostada ning Andrzej Duda on seni võimuerakonna Õigus ja Õiglus seadusi toetanud, mistõttu on Poola sattunud mitme seadusega vastuollu Euroopa Liidu reeglitega.