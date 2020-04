Poola ühiskonna eri osad on nõudnud valimiste edasilükkamist, seda on toetanud ka valitseva Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) terviseminister.

PiS, kes toetab president Andrzej Duda tagasivalimist, on keeldunud valimiste aega muutma, kuigi see tähendab, et valimised toimuvad posti teel.

"Valimiste korraldamine 10. mail oleks coup d'etat mitte ainult meie demokraatia, vaid ka poolakate elu ja tervise vastu," märkis Kidawa-Blonska videopöördumises.

"Need valimised ei oleks demokraatlikud ja nende tulemus oleks ette ära otsustatud. Me ei saa neis osaleda ja kutsume poolakaid selle farsiga mitte kaasa minema."

Tervishoiuminister soovitas presidendivalimiste edasilükkamist

Poola tervishoiuminister Lukasz Szumowski soovitas reedel järgmiseks kuuks kavandatud presidendivalimiste edasilükkamist 2022. aastasse.

"Üks võimalus oleks see kogu teema kaheks aastaks ootele panna ja tõesti epideemiaga tegeleda. Arvan, et see on parim võimalus ja soovitan seda teha," ütles minister Lukasz telekanalile Polsat.