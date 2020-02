Hüürusse kerkib 40 000 serveriga andmekeskus

Saue ja Harku valla piirile rajatav andmekeskus mahutaks 40 000 serverit.

Järgmise aasta kevadeks valmib andmekeskuse esimene osa. See läheb maksma 30 miljonit eurot, koguinvesteering on aga investorite kinnitusel 100 miljonit eurot.

Põhilised kliendid oleksid suuri andmemahte kasutavad telekom-ettevõtted, finants-asutused ja IT-firmad.

"Andmekasv on tegelikult ju tohutu, mis meil praegu toimub. Kuskil neid peaks hoidma, samas need andmed peavad olema turvaliselt hoiustatud ja meid võiks võrrelda pangaga: et kui inimesed hoivad pangas raha, siis meie hoiame andmeid," kommenteeris oma ettevõtte tegevust MCF Group Estonia tegevjuht Kert Evert.

"Võiks öelda suurujärk tuhat seadmekappi, mis on tegelikult väga suur number. Selline klassikaline IT-ettevõte on võibolla kuni kümme kappi," avas Evert ettevõtmise mahtu. "Hetkel töötame esimese etapi kallal, see on esimene hoone ja tulevikuperspektiiviga on võimalus ehitada veel kaks samaväärset või isegi suuremat hoonet."