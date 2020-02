Jeruusalemmas sai 14 inimest vigastada, kui neid rammis auto, mille juht põgenes sündmuskohalt, teatas politsei neljapäeval ja lisas, et uurib juhtunut terroriaktina.

"Politsei reageeris vahejuhtumile, milles auto rammis mitut inimest ja pages sündmuskohalt. Vahejuhtum leidis aset kell 1:45. Politsei ja meedikud saabusid sündmuskohale ja sõidukit otsitakse. Intsidenti uuritakse terroriaktina," ütles politsei kõneisik Micky Rosenfeld.

Iisraeli kiirabiteenistus Magen David ütles, et andis 14 inimesele esmaabi ja toimetas nad haiglasse pärast vahejuhtumit Jeruusalemma First Stationi piirkonnas, kus on mitu baari ja restorani.

Iisraeli relvajõud teatasid pisut hiljem, et autorünnaku sihtmärgiks olid sõjaväelased, lisades, et 14 kannatanust 12 olid sõdurid.

Armee avalduses märgiti, et üks sõjaväelane sai raskelt ja 11 kergelt vigastada.

Hamas nimetas Jeruusalemma autorünnakut vastuseks Trumpi rahuplaanile

Palestiina islamistlik liikumine Hamas tervitas neljapäeval Jeruusalemmas 12 Iisraeli sõdurit vigastanud autorünnakut, nimetades seda "praktiliseks vastuseks" USA presidendi Donald Trumpi vastuolulisele Lähis-Ida rahuplaanile.

Hamasi kõneisik Hazem Qassem ütles avalduses, et autorünnak oli osa "vastupanuoperatsioonist". Ta hoidus aga vastutuse võtmisest.

Läänekaldal sai kokkupõrgetes Iisraeli sõduritega surma palestiinlane

Okupeeritud Läänekaldal sai neljapäeval vägivaldsetes kokkupõrgetes Iisraeli sõduritega surma üks palestiinlane, teatasid Palestiina uudisteagentuur WAFA ja üks julgeolekuallikas.

19-aastane Yazan abu Tabikh sai surma ja veel seitse palestiinlast kannatada, kui Iisraeli sõdurid sisenesid Jenini linna, et lammutada üks maja.

AFP ajakirjanik nägi Jenini haiglas surnukeha ja leinavaid sugulasi.

Iisrael andis õhulööke Hamasi positsioonidele Gaza sektoris

Iisraeli sõjalennukid andsid neljapäeva varahommikul õhulööke islamirühmituse Hamas positsioonidele Gaza sektoris vastuseks lendkehade ja lõhkeainelaadungiga õhupallide saatmisele Iisraeli territooriumile.

"Hävituslennukid ja (teine) lennuk võtsid sihikule Hamasi terroristlikud sihtmärgid kogu Gaza sektoris," ütles Iisraeli armee ingliskeelses avalduses.

Palestiina julgeolekuallikad ja pealtnägijad Gazas teatasid, et Gaza linna lähedal Al Shati põgenikelaagrist põhjas sai tabamuse mitu objekti, samuti ründas Iisrael Hamasi objekti Gaza sektori lõunaosas. Esialgsetel andmetel ei saanud keegi kannatada.

Iisraeli armee teatas kolmapäeva õhtul, et Gaza sektorist tulistati riigi territooriumile kaks mürsku.

Pärast seda, kui USA president Donald Trump tegi eelmisel nädalal teatavaks oma plaani Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks, on Gaza sektorist Iisraeli lõunaossa tulistatud peaaegu iga päev rakette ja mürske ning saadetud teele lõhkeainega õhupalle. Iisrael on reageerinud nendele õhurünnakutega.

Palestiinlased ei toeta Trumpi rahuplaani, kuna see on kallutatud tugevalt Iisraeli kasuks.