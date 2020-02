Kuressaare haigla harib saarlasi meditsiinis

Kas vähk on pärilik haigus? See oli sel nädalal peetud loengu teemaks, millest doktor Kairit Joost rääkis lausa tunni. Ja siis veel hulk asjakohaseid vastuseid otse oma ala spetsialistilt.

"Siin pakutakse neid teadmisi, mida igapäev inimene ei kohta. Ta võib küll kirjanduses ju kuskil olla, aga ma ei tea ju otsida teda spetsiaalselt," rääkis üks osalejatest, Veronika.

Vähiloeng oli järjekorras juba 16. meditsiiniloeng, mis Kuressaare haiglas korraldatud.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles, et tänapäeval on haigla palju rohkem kui koht, kuhu tuleb haige inimene.

"Haiglal on palju laiemad funktsioonid tänapäeval, eriti just maakonnas. Haiglal on kindlasti ka tervist edendav funktsioon ja haiguste ennetav funktsioon. Ja kindlasti sinna juurde kuulub ka info jagamine erinevate haiguste kohta ja kogukonna teadlikkuse tõstmine," rääkis Laane.

Aga kas siis ikkagi vähk, millesse Eestis haigestub aastas üle 8000 inimese, Saaremaal suurusjärgus 260, on pärilik haigus?

Meditsiinigeneetik Kairit Joost ütles, et esimene vastus oleks, et ei ole.

"Ja teine lause siia juurde on see, et me peame täpselt teadma, kustkohast otsida seda pärilikku vähki. Kas pärilikku vähki on võimalik ennetada, või mis on pärilik? Päriliku vähi puhul on tõepoolest nii, et me ei saa ennetada seda, et meil on see geneetiline muutus, mis viib päriliku vähi arengule. Küll aga me saame sellest teadmisest juhinduda selleks et leida see haigus ja diagnoosida võimalikult vara ja teatud juhtudel võtta ette selliseid profülaktilisi operatsioone," rääkis Joost.