Fotod: Kuressaare haigla kopteriplats sai valmis

Kuna tegemist on Eesti kõige uuema kopteriplatsiga, on see ka kõige kaasaegsema tehnilise varustusega, mis võimaldab pilootidel näiteks juba lennu ajal platsil maandumistuled süüdata või kaamerast jälgida maandumisplatsi olukorda.

Kuressaare haigla lähistele kopteriplatsi rajamise vajadusest hakati Saaremaal rääkima enam kui kümme aastat tagasi.

Kaasaegne ja kõikidele nõuetele vastav maandumisplats läks maksma üle 300 000 euro.

2016. aastal kasutati Kuressaare haigla kopterit meditsiinilendudeks 30 juhul, 2017. aastal 54 juhul ja 2018. aastal 61 haigusjuhul.

Politsei- ja piirivalveameti lennusalga esindajad on öelnud, et Eesti kõige hullemast maandumisplatsist Kuressaares nüüd saanud parim.