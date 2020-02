Trump kinnitas Araabia poolsaare Al-Qaeda juhi tapmist

USA president Donald Trump kinnitas neljapäeval, et Ühendriikide sõdurid tapsid Jeemenis Araabia poolsaare Al-Qaeda (AQAP) juhi.

"USA viis Jeemenis läbi terroritõrjeoperatsiooni, milles elimineeriti edukalt Araabia poolsaare Al-Qaeda asutaja ja juht Qassim al-Rimi," on öeldud Trumpi avalduses.

Avalduse kohaselt pani AQAP al-Rimi juhtimisel toime pretsedendituid vägivallategusid Jeemeni tsiviilelanikkonna suhtes ning püüdis korraldada ja õhutada mitmeid rünnakuid Ühendriikidele ja selle relvajõududele.

"Tema likvideerimine nõrgestab veelgi AQAP-i ja rühmitust Al-Qaeda tervikuna, aitab meil kõrvaldada ohte, mida need organisatsioonid kujutavad endast meie riiklikule julgeolekule," märkis president.

Trump ei täpsustanud operatsiooni toimumise asjaolusid ega ajastust.

AQAP võttis pühapäeval omaks 6. detsembril aset leidnud tulistamise USA mereväebaasis, kus Saudi ohvitser tappis kolm USA mereväelast.

Washington peav AQAP-i terrorivõrgustiku kõige ohtlikumaks haruks.

See sunniitlik äärmusrühmitus on kosunud Jeemenit haaranud kaoses, mille on põhjustanud kodusõda Saudi Araabia toetatava valitsuse ja pealinna kontrollivate šiiamässuliste vahel.