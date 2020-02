Rootsi armee laost varastati kaks soomustatud patrullautot RG32M. Üks neist leiti hiljem ühe vanadekodu juurest, kuid teine on endiselt kadunud.

Politsei hinnangul on raske prognoosida, mille jaoks võiksid vargad nimetatud sõidukit kasutada, vahendas Yle.

Vargus leidis aset Stockholmist lõunas asuvas Enköpingi sõjaväelaos. Relvajõudude kinnitusel nimetatud laos relvi, laskemoone või lõhkeaineid ei hoita. Vargust märgati kolmapäeval, kuid on võimalik, et see toimus juba teisipäeval.

Üks varastatud militaarsõidukitest leiti neljapäeva hommikul kodanike vihjete abiga. Nimelt seisis patrullauto laost umbes 26 kilomeetri kaugusel asuva Tillberga vanadekodu juures.

Vanadekodu personal märkas kohe sõidukit, kuid esialgu arvati, et piirkonnas on käimas mingi õppus. Leitud sõidukist on ringhääling SVT avaldanud ka pildi.

Teise varastatud auto saatus on aga endiselt teadmata. Politsei ei soovinud hakata spekuleerima, millist kasutust selline soomustatud militaarsõiduk võiks kurjategijate käes leida.

Lõuna-Aafrika vabariigis toodetud soomustatud patrullsõiduk RG32M ehk RG-32 Scout kaalub umbes seitse tonni ning Rootsi relvajõududel on neid üle 300. Samuti on neid ka Soome kaitseväel.