Rootsi valitsus on valmistanud ette seadusandliku algatuse, mis võimaldaks kiirendada otsustusmehhanismi sõjalise abi vahetamiseks Soomega.

Ehkki kahe riigi vahel on juba niigi sõjalise koostöö raamkokkulepe, kiirendaks valitsuse ettepanek vajalike otsuste tegemist praeguse raamistiku sees, näiteks rahvusvaheliste kriiside või piiririkkumise korral. Muudatuste jõustumisel oleks ka Rootsil võimalik kiiremini Soomelt sõjalist abi vastu võtta, kirjutab väljaanne Euractiv.com.

Uuendus ühtlustaks Rootsi ja Soome õigusraamistiku vastavas olukorras, Soome võttis sarnase seaduse vastu juba 2017. aastal.

"Ei saa olla nii, et olukord on juba möödas, enne kui me oleme jõudnud otsuse teha. Peame olema suutelised aitama teineteist ilma viivituseta," ütles Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist.

Rootsi ja Soome ei ole sõlminud sõjalist allianssi ning iga olukorda hinnatakse eraldi.

Rootsi kaitseministri sõnul jääb selle otsuse õigus, kas abistada naabrit sõjaliselt ja minna tema kaitseks sõtta, ikkagi parlamendile.

Seadus peaks jõustuma augustis.