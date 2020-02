Venemaa suurendab oma sõjalist võimekust Kaliningradi oblastis

"Sõjalise võimekuse kasvatamine Kalinigradi regioonis näitab Venemaa poliitlise ja sõjalise juhtkonna kavatsusi piirkonna edasiseks militariseerimiseks," ütles Leedu sõjaväeluure juht, kolonel Remigijus Baltrenas, mida vahendas Leedu ringhääling.

Leedu luure andmetel loob Moskva Kaliningradi oblastisse uue diviisi selleks, et suuta viia läbi sõjalisi operatsioone piirkonnas ilma Venemaa põhiterritooriumilt täiendusi või abijõude ootamata.

"Nende plaanide elluviimine viib täiendava relvastuse ja varustuse kuhjumiseni Leedu läheduses. Näiteks võib tankide arv regioonis kasvada 100 ühikuni," rääkis Baltrenas. Tema sõnul võib uue diviisi moodustamine võtta siiski mitu aastat.

Vene relvajõududes on diviisis tavaliselt 10 000 kuni 20 000 sõjaväelast.

Leedu sõjaväeluure raportis märgitakse ka, et Venemaa on alates 2016. aastast paigutanud Läänemerele sõjalaevu, mis suudavad kanda rakette Kalibr. See relvasüsteem suudab tabada vastase infrastruktuuri kuni 2000 kilomeetri raadiuses.

"Neljas selline laev toodi siia 2019. aastal ja viienda paigutamist on oodata sel aastal," öeldakse Leedu julgeolekuohtude raportis.

Sama ülevaate kohaselt tõi Venemaa Kaliningradi tagasi õhudiviisi, millesse kuulub kaks polku ning lisaks moodustas kopteripolgu ja paigutas regiooni ka mitmeotstarbelisi hävitajaid Su-30SM.