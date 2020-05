Vene Balti laevastik täieneb kuue korvetiga

"Peagi tugevdatakse Balti laevastiku kuue korvetiga Projekt 22800. Neli neist hakkavad kandma laevadele kohandatud (õhutõrje) süsteemi Pantsir," teatas Vene sõjalaevastiku ülem, admiral Nikolai Jevmenov esmaspäeval laialisaadetud ringkirjas, mida vahendas uudisteagentuur TASS.

Tema sõnul hakatakse Pantsir-M süsteemi katsetama korvetil Odintsovo.

Odintsovo ehitamist alustati algselt Škvali nime all Peterburi Pella laevatehases 29. juulil 2016 ning see võeti kasutusele 5. mail 2018. Odintsovo on esimene Vene sõjalaev, mis varustatakse Pantsiri süsteemi mereväele kohandatud versiooniga.

Projekt 22800 Karakurt raames ehitatavad korvetid varustatakse tiibrakettidega Kalibr, moodsa juhtimis-, raadioside-, navigatsiooni- ja elektroonilise sõjapidamise süsteemidega, diversioonivastase soomusega ning kantavate õhutõrjerelvadega. Laevad on mõeldud nii tegutsemiseks laevagruppide koosseisus kui ka üksikult.

Korvett on Vikipeedia kohaselt rannikulähedasel merel peamiselt julgestus- ja valveülesannteteks mõeldud lahinguotstarbeline väiksem sõjalaev, mille veeväljasurve on üldjuhul 500–2000, harva kuni 2500 tonni, kuid kindlasti alla 3000 tonni. Selle pikkus on pikkus 51-100 meetrit, kiirus vähemalt 20 sõlme, autonoomsus 1–2 nädalat, tõrjevõime vähemalt kahes dimensioonis kolmest (allvee, pealvee, õhu).