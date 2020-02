Iirimaa üldvalimistel on tasavägised kolm peamist parteid

Iirimaa üldvalimistel on lävepakuküsitluste kohaselt tasavägised kolm peamist parteid. Midagi taolist pole Iirimaa parlamendivalimistel kunagi varem nähtud.

Peaminister Leo Varadkari erakond Fine Gael, paremtsentristlik Fianna Fail ja vabariiklik Sinn Fein on kõik saamas 22 protsenti häältest, selgus valimisjaoskondade sulgemise järel korraldatud küsitlusest. Küsitlusel osales umbes 5000 valimas käinud inimest.

Fine Gael sai selle kohaselt 22,4, Sinn Fein 22,3 ja Fianna Fail 22,2 toetusprotsenti.

Parlamendi alamkoja Daili 159 liikme valimiseks oli hääleõigus 3,3 miljonil inimesel.

Ajalehe Irish Times poliitikatoimetuse juhataja Pat Leahy ütles, et midagi taolist pole Iirimaa parlamendivalimistel kunagi varem nähtud.

"Valitsuse moodustamine saab olema äärmiselt raske, kui need tulemused paika peavad," sõnas Leahy.

Kahele aastakümneid võimumonopoli hoidnud erakonnale Fine Gael on tekkinud aga äge konkurent Sinn Feini kujul, mille poliitika keskmes on Iirimaa taasühendamine.

Varadkar on valimiskampaanias rõhutanud oma edu Brexiti läbirääkimistel, kus tagati, et Iirimaa ja Põhja-Iiri piir jääb avatuks.

Fine Gael ja Fianna Fail on välistanud koostöö Sinn Feiniga, kuna viimane on nende jaoks liialt vasakpoolne ja oli seotud ka Iiri Vabariikliku Armeega (IRA).

Fianna Fail on välistanud ka Fine Gaeli toetamise suures koalitsioonis, kuid analüütikute sõnul võivad nad tulemuste selgudes pragmaatilisemaks muutuda.