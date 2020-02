Inglise kolledži direktor: koolijuhte võiks valida hoolekogud

Kruusimägi (Reformierakond) kirjutas Eesti Päevalehe arvamusloos, et mitmed viimase aja juhtumid on näidanud, kuidas kohalikud omavalitsused kasutavad oma poliitilist võimu koolijuhtidele koha kättenäitamiseks - hiljuti on see juhtunud Märjamaal, Kiviõlis ja Viimsis. Inglise kolledži direktor pakub välja koolidele suurema autonoomia andmise, kus suurem roll otsuste tegemisel on vanematel ja kogukonnal.

"Ka direktori valimine võiks kuuluda hoolekogu pädevusse. Tegelikult oleks see kooli arengu ja tegevuse suunamise kõrval hoolekogu oluline, kui mitte kõige olulisem roll. Praegu saab direktor tööle asudes praktiliselt tähtajatu töölepingu. Seda pilti on küll üritatud formaaljuriidiliselt segada, kuid sisuliselt see olukorda ei muuda. Kui hoolekogu saaks koolijuhi valida, tekiks direktorite tööturul konkurents, mida praegu ei ole. Samuti tekiks võimalus direktorite tööd perioodiliselt ja sisuliselt hinnata ning motiveerida direktoreid pidevalt ennast arendama ja oma praktikat täiustama."

Reformierakonda kuuluv Kruusimägi lisab, et erakond Eesti 200 on hakanud rahvaalgatuse korras allkirju koguma ettepanekule, et direktorit tööle võtta ja vallandada saaks ainult hoolekogu nõusolekul, kuid tema sõnul võiks süsteemi muutmisega minna veelgi kaugemale.