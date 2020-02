Putini usaldus langes 35 protsendile

Putin on küll endiselt enim usaldatud poliitik Venemaal, kuid usaldus tema vastu on viimastel aastatel langenud. Kui novembris 2017 usaldas Putinit 59 protsenti, siis tänavu jaanuaris vaid 35 protsenti.

Kaitseminister Sergei Šoigut usaldas 19 ja välisminister Sergei Lavrovi 17 protsenti. Üle kümne protsendi, täpsemalt 14 protsenti oli usaldus ka marurahvuslase Vladimir Žirinovski vastu.

Peaministriametist lahkuma sunnitud Dmitri Medvedevit toetas vaid viis protsenti. Esimest korda oli uuringus ka uue peaministri Mihhail Mišustini nimi, kuid tema toetus oli isegi Medvedevist madalam - kolm protsenti.

Levada juht Lev Gudkov rääkis Vedomostile, et Putini usaldus on kukkunud tasapisi, kuid järjekindlalt. Gudkovi sõnul on selle taga inimeste kasvav rahulolematus Venemaa majanduse ja inimeste sissetulekutega.

Samal ajal ei ole muutunud nende inimeste hulk, kes kiidavad Putini tegevuse presidendina heaks. Nende hulk on viimase kuue kuu jooksul püsinud 67-70 protsendi juures.

Gudkov seletas seda esmapilgul vastuolulist tulemust asjaoluga, et kui inimesed hindavad Putini usaldusväärsust, siis lähtuvad nad ennekõike sotsiaalsfääris toimuva hindamisest. Kui aga hinnatakse tema tegevust presidendina, siis antakse hinnanguid ennekõike presidendi välispoliitilisele tegevusele.

"See tähendab, et need on erinevad presidendi rollid - välisareenil ja riigi sees. Hinnang tema tegevusele välispoliitikas on kõrge, samas kui sisepoliitiliselt see pidevalt väheneb."

Šoigu ja Lavrovi reitingute kasvu sidus Gudkov rahvusvahelises poliitikas toimuva ning eriti USA ja Iraani suhetega: "Pärast läänevastase retoorika nõrgenemist vähenes usaldus rahvusvahelise valdkonna eest vastutavate ministrite vastu. Kuid pärast jaanuarisündmusi on usaldus nende vastu kasvanud, eriti Šoigu osas."

Dmitri Medvedevi madala usalduse puhul tõi sotsioloog välja, et lisaks usalduse vähenemisele kahanes ka tema umbusaldajate hulk ehk ametist lahkumisega kadus Medvedev üldse Venemaa elanike tähelepanu alt.