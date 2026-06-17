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Tusk nimetas Putini-vastase Vene kunstniku tapmist poliitiliseks mõrvaks

Välismaa
Poola peaminister Donald Tusk
Poola peaminister Donald Tusk Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SAVO PRELEVIC
Välismaa

Poola peaminister Donald Tusk nimetas Vladimir Putini vastase Vene kunstniku Semjon Skrepetski tapmist poliitiliseks mõrvaks.

"Kõik viitab sellele, et tegemist on poliitilise mõrvaga," ütles Tusk 44-aastase Semjon Skrepetski tapmise kohta.

"Kui selle tellis Venemaa, siis on tegemist ka väga tõsise asjaga, millel on rahvusvaheline mõõde," lisas Tusk.

Poola ametivõimude andmetel tulistas tundmatu relvastatud mees Skrepetskit esmaspäeva hommikul kolm korda püstolist.

Kui kunstnik pikali kukkus, astus ründaja tema juurde ja tulistas lähidistantsilt veel kaks lasku.

Poola valitsus väidab, et pakkus Skrepetskile kaitset, millest ta keeldus.

Seoses kunstniku surmaga peeti kinni kaks Valgevene kodanikku, kuid Poola võimude sõnul on nad vahepeal vabastatud. Juurdlus kestab.

Juhtum võib taas süvendada pingeid Poola ja selle naaberriigi Venemaa vahel, mida süvendasid eelmisel sügisel Poolasse langenud droonid, milles Varssavi süüdistab Moskvat.

Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Venemaa valitsejaid.

Tema üks tuntumaid taieseid matkib õigeusu ikooni, millel on kujutatud Putinit Stalini süles, meenutades Jumalaema vastsündinud Jeesusega.

Skrepetski kolis Poola 2021. aastal, öeldes, et kardab Venemaal poliitilist tagakiusamist.

Eksiilis jäi ta poliitiliselt aktiivseks, osaledes Vene opositsiooni üritustel ning kritiseerides ka opositsiooni ennast.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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