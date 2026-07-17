Putini toetus kukkus järsult

Vene režiimi juhi Vladimir Putini toetusreiting jätkab langust isegi riigitruude uuringufirmade küsitlustes ning viimase nädala jooksul toimunud kukkumine on suurim alates 2022. aastast, kui Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu.

Kremli-meelse Avaliku Arvamuse Fondi (FOM) andmetel vähenes heakskiit Putini tegevusele nädalaga koguni viie protsendipunkti võrra, mis on järseim langus alates 2022. aasta sügisest, teatas Ukraina väljaanne Dialog.ua.

Putini tegevust hindas positiivselt 66 protsenti vastanutest, veel nädal varem oli see näitaja 71 protsenti. Tegemist on madalaima tulemusega pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust. Samal ajal kasvas negatiivsete hinnangute osakaal Putini tegevusele 16 protsendini, mis on selle perioodi kõrgeim tase.

Langes ka usaldus Putini vastu: kui nädal varem usaldas teda 69 protsenti vastanutest, siis nüüd 67 protsenti. Umbusalduse tase kasvas 20 protsendini.

Ka ülevenemaaline avaliku arvamuse uuringute keskus VTsIOM registreeris Putini reitingu languse juba kolmandat nädalat järjest, märkis Dialog.ua. Selle uuringu järgi kiitis Putini tegevuse heaks 65,1 protsenti vastanutest ning teda usaldas 71 protsenti küsitletutest. Ka need näitajad on kõige madalamad alates sõja algusest.

FOM-i uuringu kohaselt nimetasid venemaalased juba teist nädalat järjest nädala tähtsaimaks teemaks kütusepuudust – selle tõi välja 19 protsenti vastanutest. Sellele järgnesid sõda Ukraina vastu (18 protsenti) ning Ukraina õhurünnakud Venemaa territooriumil (14 protsenti).

Dialog meenutas ka, et Venemaal jätkub elanike ulatuslik väljaränne ning osa analüütikute hinnangul on ilmnenud märgid riigi finantssüsteemi võimaliku kriisi algusest.

Samas on oluline arvesse võtta, et mõlemat küsitlusorganisatsiooni peetakse riigivõimule lähedasteks. Nende korraldatud arvamusküsitluste tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et autoritaarses riigis võivad vastajad oma tegelikke seisukohti varjata ning avaldatud tulemusi võib mõjutada poliitiline ja ühiskondlik surve.