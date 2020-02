Kokku laastasid kuid kestnud tulekahjud Austraalias enam kui kümne miljoni hektari suuruse ala. Surma sai vähemalt 33 inimest ja umbes miljard looma. Maha põles enam kui 2500 kodu. Mitu suurlinna oli mattunud suitsu sisse ning eraldatud asulatest tuli inimesi evakueerida sõjaväe abiga.

New South Walesi politsei asejuht Gary Worboysi sõnul tervitavad paljude kohtade elanikud vihma.

"See on põua mastaapsust arvestades õnnistus. See, mida me aga nüüd nägema hakkame järgmistel päevadel, on suur hulk vihma, eriti idarannikul, ja milles me tahame olla veendunud, on see, et inimesed kuulaksid hoiatusi, et nad teeks õigeid valikuid ja otsuseid," rääkis Worboys.