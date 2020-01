Austraalia põlenguid kustutavad tuletõrjujad teatasid esimestest suurematest edusammudest

Uus-Lõuna-Wales'i osariigis langetavad tuletõrjujad väiksemaid puid ja põletavad põõsaid, et vähendada põleva materjali kogust ja seekaudu piirata läheneva metsapõlengu liikumist. Päästjad üritavad takistada tulekahju levimist ühe suurema kiirteeni.

"See tulekahju sai umbes seitsme või kaheksa päeva eest hoogu ning praegu muutuva ilmaga, rahuneva ilmaga, on tulekahju vaibunud," ütles Bodalla linna lähistel kustutustöödel osalev Dale McLean. "Tulekahju käitumine on muutunud. Seega meil on nüüd võimalus jõuda tulekahjust ette, asuda rünnakule," ütles ta.

Jahedam õhutemperatuur ja aeglasem tuul annavad tuletõrjujatele lõpuks võimaluse saavutada võitluses põlengute vastu edu, kinnitasid teisedki tuletõrjujad. Ilm peaks olema soodne ka järgmisel nädalal, kuigi ilma vähimgi halvenemine võib viia taas tulekahjude taassüttimiseni.

Austraaliat septembrist laastavad tulekahjud on nõudnud 27 inimelu ja hävitanud üle 2000 kodu. Neli hukkunut on olnud tuletõrjujad ning neist viimane, Bill Slade, suri laupäeval Victoria osariigis, kui talle kukkus peale puu.

Austraalia peaminister Scott Morrison ütles pühapäeval, et tema konservatiivne valitsus loob looduskatastroofide vähendamise raamistikku, mille eesmärk on aidata tulla toime metsapõlengute, tsüklonite, üleujutuste ja põuaga.

"See on pikaajalise riski raamistiku mudel, mis tegeleb ühe suure küsimusega vastuses kliimamuutusele," sõnas ta. Austraalia valitsus nõustub, et kliimamuutuse tõttu saavad suved olema senisest pikemad, kuumemad ja kuivemad, ütles Morrison.

Mitmed Morrisoni valitsuse liikmed on väitnud, et põlengute peapõhjus on süütamine, mitte kliimamuutus, kuigi omavalitsuste teatel on süüdatud tulekahjude arv vähemuses.

Peaministri sõnul eraldab riik 76 miljonit Austraalia dollarit tuletõrjujate ja põlengutest mõjutatud inimeste psühholoogiliseks nõustamiseks. Raha makstakse varem välja kuulutatud taastusfondist, mille suurus on kaks miljardit Austraalia dollarit.