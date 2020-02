Pjotr Pavlenski ütles, et lekitas video, mis sundis võimupartei meerikandidaadi Benjamin Griveaux' märtsis peetavatelt valimistelt taanduma.

35-aastane kunstnik Pavlenski sai Prantusmaalt 2017. aastal asüüli, pärast mitut skandaalset ja radikaalset protestiaktsiooni Venemaal. Laupäeval peeti ta kinni seoses uusaastapeol toimunud kaklusega.

Pühapäeval sattus politsei huviorbiiti aga Griveaux' video ja sellega kaasas käinud sõnumid, mille poliitik oli teadaolevalt saatnud Pavlenski tüdruksõbrale Alexandra de Taddeole.

Griveaux teatas video internetti lekkimise järel, et loobub pealinna meeriks kandideerimisest, kuna tahab oma pere skandaali eest kaitsta.

Taddeo (29) peeti kinni laupäeva õhtul süüdistatuna privaatsuse rikkumises ja seksuaalse loomuga sisu loata avaldamises.

Pavlenski ütles reedel, et tahtis video postitamisega tuua välja 42-aastase Griveaux silmakirjalikkuse. Samuti olla tal plaanis postitada veel materjale.

"Griveaux' on inimene, kes räägib alatasa pereväärtustest, kes ütleb, et tahab olla perekondade linnapea ja kes toob alati näitena oma naise ja lapsed. Aga ta käitub vastupidiselt," ütles Pavlenski Prantsuse päevalehele Libération.

Poliitiku advokaat Richard Malka nimetas Pavlenskit moraalitsevaks pseudokunstnikuks.

Valitsuse endine pressiesindaja Griveaux on esimene nimekam Prantsuse poliitik, kes loobub kandideerimisest seksiskandaali tõttu. See märgib pöördepunkti riigis, kus poliitikute eraelu suhtes on tavaliselt oldud võrdlemisi sallivad.

Prantsuse meedia ja poliitikud on kujutanud Griveaux'd ohvrina.

"Kõigil on õigus oma salajasele aiale," ütles rahvusassamblee spiiker Richard Ferrand.

Macroni erakonnal LREM oli meerivalimistel raskusi juba enne Griveaux' skandaali. Nimelt otsustas partei heakskiiduta meeriks kandideerida staarmatemaatik Cedric Villani, kes selle eest erakonnast välja heideti.

Arvamusküsitluste järgi tuleks LREM-i kandidaat valimistel kolmandaks, jäädes maha praegusest linnapeast Anne Hidalgost ja konservatiivide Rachida Datist.

Macroni partei nimetas Pariisi meerikandidaadiks tervishoiuministri

Prantsuse võimupartei valis oma uueks Pariisi meerikandidaadiks tervishoiuministri Agnès Buzyni, pärast seda kui eelmine kandidaat Benjamin Griveaux seksivideo tõttu valimistelt taandus.

"Ma kandideerin eesmärgiga võita," ütles Buzyn AFP-le.

Allikas erakonnast La République En Marche! (LREM) kinnitas, et Buzyn astub linnapeaks kandideerimiseks ministrikohalt tagasi.

Buzyni nähakse valitsuse ühe populaarseima liikmena, kuid tõenäoliselt kujuneb arvamusküsitlusi juhtiva sotsialistist linnapea Anne Hidalgo võitmine talle keeruliseks.