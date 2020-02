Esmaspäevast tõusu vedasid autotööstuse aktsiad, mille taga omakorda olid Prantsuse autoosatootja Faurecia värskelt avaldatud läinud aasta majandustulemused. Ettevõte on juhtiv autode sisustusdetailide ja just istmete tootja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Saksa börsiindeksit turgutasid autotootjad.

Hiina vähendas intressimäärasid ning teatas võimalikest maksukärbetest, mis on osa meetmetest pehmendada viirusepideemia mõju majandusele.

Neid turgutusmeetmeid on vähemasti esiotsa peetud tõhusateks ja asjakohasteks just autotööstusele, mille tarneahelas on Hiinal oluline osa.

"Koroonaviiruse teemaga on hakkama saadud. Kui aga see kestab kauem ja pole kontrollitud, siis reaalmajandus võib kokku tõmbuda ja sellel võiks olla börsidele mõju. Mida kauem on koroonaviirusel suur mõju äritegevusele, seda suuremaks saavad võimalused, et sellest saab teema ka aktsiabörsidele," kommenteeris börsimaakler Oliver Roth.