"Välisilm" vaatas, millega tegelevad karantiinis olevad hiinlased

Viimase nädala üks tegija välispoliitilisel areenil oli jätkuvalt Wuhani koroonaviirus, mille ohvrite arv on viimastel andmetel üle 1770. "Välisilm" vaatas, kuidas kodudes karantiinis olevatel hiinlastel läheb ja millega nad tegelevad.

Karantiin on juba nädalateks sundinud oma koduseinte vahele kümned miljonid hiinlased. Üks mees näiteks jooksis karantiinis olles maha ultramaratoni, 30 kilomeetrit sellest vannitoas. Tehakse teatrit, püütakse akvaariumist kalu, filmitakse aknast neid väheseid, kes õues julgevad liikuda, võisteldakse kõiges võimalikus, vahendas "Välisilm".

Viiruse kodulinnas Wuhanis ollakse karantiinis neljandat nädalat, mis ei tähenda, et inimesed ei käi aeg-ajalt ikkagi toidupoes. Väljas käimise keeldu põhimõtteliselt ei ole.

Hiina võimude väitel töötavad teadlased nii päeval kui ööl vaktsiini nimel. Proovitakse ka eksootilisi lahendusi.

"Remdesivir, nagu seda ajakirjanduses nimetatakse, on välismaises firmas välja töötatud Ebola-vastane ravim. Kliinilised testid on veel lõplikult läbi viimata, kuid meie teadlaste katsed näitavad, et ravimil on hea uut koroonaviirust pärssiv funktsioon," ütles Hiina riikliku biotehnoloogia arenduskeskuse direktor Zhang Xinmin.

"Hetkel viiakse Hiinas läbi 82 erinevat katsetust. Proovitakse kõike traditsioonilisest meditsiinist HIV-i vastaste ravimiteni välja ja seda tehakse koostöös välismaiste teadlastega. Tegemist on erakordse edasiminekuga põhiteadmistes 23 nädala jooksul. Mõned neist katsetest jõuavad kahe-kolme nädalaga tulemustani. Me vajame neid tulemusi," rääkis WHO erakorraliste haigusjuhtumite programmi tegevdirektor Michael Ryan.

Kriisikollete ajutistesse haiglatesse on üle kogu riigi saadetud appi tuhandeid arste ja õdesid. Inimeste ja varustuse vedamisse on kaasatud tsiviillennundus.

"Peasekretär Xi Jinping rõhutas, et meditsiinitöötajad peavad võitluses epideemiaga mängima peamist rolli ja minema kõik patsiente ravima. Tema sõnad tõstavad meie missiooni- ja vastutustunnet. Ja kindlasti me täidame selle ülesande," sõnas Guizhou meditsiiniülikooli haigla õde Wei Minmin.

Omaette väljakutse kriisikolletes on töö skafandrites. "Saame nende mitmekihiliste ülikondadega vaevu hingata. Mul ei jätku rääkides õhku. Ehkki mu töökaaslased on minust nooremad, pole ka nende seis parem. Patsiendid tunnevad meile kaasa," kirjeldas Wuhani haigla meditsiiniõde Wang Jian.

Et hoida üleval tuju, tehakse patsientidele, kes voodis hingamisaparaatide all lamama ei pea, tantsuteraapiat. Näiteks ühes haiglas ergutas patsiente uriguurist meditsiiniõde. Uiguure on aga Hiina võimud pitsitanud sama valusalt kui tiibetlasi.

"Rahvas peab hoidma tihedalt kokku nagu granaatõuna seemned. Need president Xi Jinpingi võimsad sõnad annavad meile palju jõudu. Sellel kriitilisel ajal oleme kõik hiinlased, sõltumata sellest, millisesse etnilisesse rühma kuulume või kust pärit oleme," ütles Xinjiangist pärit uiguurist meditsiiniõde Bahargul Budesh.

Hiina riiklik telekanal on edastanud pilte ka sellest, kuidas tervenenud patsiente saadetakse haiglast koju lillesülemiga.

Erakordne aeg loob erakordseid kangelasi. Rahvusvahelisse telepilti on jõudnud kaadrid ka mehest, kes on olnud tööl 16 päeva järjest, et toota kriisikolletele steriliseerimisseadmeid.

"Olen maganud ainult kaks tundi ööpäevas. See on tõepoolest olnud raske, kuid ma tunnen ennast paremini, kui tean, et olen andnud oma panuse eluohtliku epideemia vastu võitlemisel," sõnas Suzhou Yingma täppisseadmete tehase tootmisjuht Yuan Chuanwei.

Hiina võimudele on heidetud ette, et nad ei tunnista ausalt, kui hull olukord tegelikult on. Peking teeb aga etteheiteid välismaailmale.

"Daamid ja härrad. Levib ka veel üks teine viirus nimega paanika. Mõned riigid on üle reageerinud, eiranud WHO professionaalseid nõuandeid, mis soovitavad reisimis- ja kaubanduspiiranguid mitte kehtestada ja neile vastu seista. Mõnes riigis hiinlasi või Aasiast pärit inimesi isegi häbimärgistatakse. Hetkel on meil vaja jääda rahulikuks, olla ratsionaalne ja sõpradena üksteist toetada," ütles Hiina asevälisminister Qin Gang.