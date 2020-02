Proviisor: apteekidele pole koroonaviirusega seoses juhiseid antud

ETV saade "Suud puhtaks" arutles sel nädalal Hiinast Hubei provintsist alguse saanud uue koroonaviiruse üle. Saatekülalised kinnitasid, et praegu haiguse Covid-19 pärast paanikaks põhjust ei ole.

Eestis ei ole näiteks lennujaam, aga ka perearstikeskused ja haiglad kuidagi eriliselt valmistunud võimalikuks koroonaviiruse riiki saabumiseks.

Tallinna lennujaama juhatuse liige Einari Bambus ütles, et lennujaam ei tee koroonaviiruse valguses praegu midagi rohkemat kui tavapäraselt. Ta selgitas, et lennujaam on saanud stsenaariumid, mille alusel tegutsetakse.

"Täna me ei ole korraldanud ega korralda klaperjahti ühelegi reisijale. Meil pole Hiinaga praegu ka ühtegi otseühendust," sõnas ta, lisades, et ei ole samas välistatud, et mõne sõlmlennujaama kaudu Eestisse võib nakkust kandev reisija tulla.

Kui midagi sellist peaks juhtuma, siis info haigestunud inimese kohta võib tulla lennujaamale temalt endalt, mõnelt teiselt reisijalt või ka lennu meeskonnalt. Edasi juba teavitab lennujaam terviseametit, vajadusel ka kiirabi ja politseid. Lennujaam on ka varunud maske ja kindaid.

Ka saates osalenud arstid kinnitasid, et neil on terviseametilt saadud käitumisjuhis puhuks, kui nende poole peaks pöörduma koroonaviiruse kahtlusega patsient. Nii Rapla perearst Argo Lätt, Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp kui ka Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Märt Põlluveer kinnitasid, et midagi erilist nad ei tee.

"Ei saa öelda, et me oleks kuidagi rohkem või vähem valmis. Eelmisel või üle-eelmisel aastal oli Eestis väga raske gripp, aga sellest ei tehtud ühtegi saadet. Loomulikult, meie infektsionistid, kes haiglas töötavad, informeerivad regulaarselt meid, aga eriliseks närvilisuseks me ei näe põhjust," ütles Põlluveer.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving rääkis, et tema haigla on teatud ettevalmistusi siiski teinud. Näiteks on haiglas moodustatud infektsioonikontrolli grupp, EMO-s on kuvaritele seatud kiri, et koroonaviiruse sümptomitega inimesed kannaksid maski. Talving lisas, et maski kandmine oleks normaalne ka tavalise gripi puhul, et mitte teisi inimesi nakatada. Samuti on PERH täiendanud oma laovarusid.

Kui haiglatel on käitumisjuhised olemas, siis apteegid seda saanud ei ole.

"Kui kõik on instrueeritud - haiglad ja perearstid - siis apteegid on täiesti instrueerimata, meie tegutseme iseenda tarkusest. Me loeme terviseameti kodulehte, sama infot, mis on patsientidele mõeldud, selle järgi saame patsiente nõustada," rääkis proviisorite esindaja Karin Alamaa-Aas.

"Aga tegelikult on apteek võib-olla üks esimesi kontakte, kes selle inimesega kokku puutub. Ma arvan, et ka apteekidele peaks olema mingi instruktaaž terviseameti poolt, kuidas sellise kahtluse puhul käituda," lisas ta.

Alamaa-Aas kinnitas, et apteekide klientide hulgas koroonaviiruse paanikat ei ole.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai selgitas, et Eesti peab olema praegu valmis selleks, et haigusjuht vajadusel kiiresti tuvastada, haige isoleerida, võtta proovid ja selgitada välja, kellega haige on kokku puutunud, et levikut ära hoida. Skaalal ühest kümneni on Kadai hinnangul Eesti valmisolek seitse või kaheksa.

Kadai kinnitas, et inimene, kes kahtlustab endal koroonaviiruse sümptomeid, ei peaks käituma teistmoodi kui tavaliselt. "Kui inimesel tekib tervisemure ja see pole kriitiline, kiirabi ja vältimatut abi ei ole vaja, siis tuleks alustada perearstist," ütles ta.

Kadai märkis, et Eestil on küll õiguslikud hoovad koroonaviiruse puhangu korral inimesi riiki mitte lasta, kuid seda tehakse ainult eriolukorras, sest tegemist oleks põhiõiguste piiramisega.