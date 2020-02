Omniva: ajakriitilisi oste ei tasu praegu Hiinast planeerida

Omniva Baltikumi pakiäri juht Andre Veskimeister ütles, et kuna Hiinast pakkide väljasaatmine on koroonaviiruse pärast toppama jäänud, siis ei maksaks ajakriitilisi oste sealsetest veebipoodidest teha, kuna pole teada, millal need lõpuks Eestisse kohale jõuda võivad.

Veskimeister rääkis "Ringvaates", et jaanuarikuus jõudis Omniva vahendusel inimesteni rekordarv Hiinast saabunud pakke, kuid need olid tellitud enne koroonaviiruse avalikuks tulekut.

Nüüd on uute pakkide saabumine kõvasti aeglustunud. Selle põhjuseks on peamiselt see, et Hiinas ei saa inimesed koroonaviiruse tõttu tööle minna, et pakke teele panna. Samuti otsivad ettevõtteid erinevaid mooduseid, kuidas pakke Hiinast välja transportida.

"Tõenäoliselt juba tee peal olevad pakid jõuavad kohale. Mida me kuuleme partneritelt ja näeme meedia vahendusel, on see, et Hiinas sees nii kaupmehed, kes peaks pakke väljastama, kui ka logistikafirmad, inimesed on koduarestis, ei tohi välja minna ja ei saa füüsiliselt oma tööd teha," selgitas Veskimeister.

Ta kinnitas, et inimesed tellivad Hiinast praegu kaupu vähem osalt viirusehirmu ja osalt selle tõttu, et sealtpoolt ei saa pakke lihtsalt teele panna.

Veskimeister ütles, et need, kellel on soov midagi kindlat Hiina platvormidelt osta, peaksid arvestama, et see, millal nad paki kätte saavad, on praegu ennustamatu. "Ajakriitilisi oste ei tasuks Hiinast planeerida," lisas ta.

Veskimeister kinnitas, et praeguste andmete järgi koroonaviirus pakkidega Eestisse ei jõua.

"Meie parima teadmise järgi praegu pole kinnitust, et viirus võiks pakiga edasi kanduda. Tema teadaolev elusolemise aeg - 72 tundi - on väga lühike võrreldes ajaga, millega pakk Hiinast kohale jõuab," ütles ta.