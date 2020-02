"Haagi apellatsioonikohus otustas täna, et eelnev otsus Vene Föderatsiooni kasuks oli väär," teatas kohus ja lisas, et Haagi alalise arbitraažikohtu varasem otsus on taas jõus.

Vene justiitsministeerium teatas koheselt, et vaidlustab Hollandi kohtu otsuse.

"Venemaa jätkab oma legitiimsete huvide kaitsmist ja vaidlustab otsuse," ütles ministeerium avalduses.

Haagi ringkonnakohus oli 2016. aastal tühistanud kaks aastat varem tehtud kompensatsiooniotsuse, leides, et selle teinud Haagi alalisel arbitraažikohtul polnud jurisdiktsiooni, kuna kaasus tugines leppel, mida Venemaa polnud ratifitseerinud.

Arbitraažikohus leidis, et Moskva sundis Jukose pankrotti ja müüs firma varad poliitilistel eesmärkidel riigifirmadele. Seda nähti katsena vaigistada firma tegevjuht Mihhail Hodorkovski, kes on president Vladimir Putini häälekas kriitik.

Jukose aktsionärid nimetasid Haagi kohtu otsust vääraks ja kaebasid selle edasi.

2014. aasta arbitraažiotsuse järgi ei tegutsenud Venemaa valitsus Jukosele maksunõudeid esitades heas usus, kuigi nenditi, et firma maksuasjad võisid tõepoolest kahtlased olla.

"Riik alustas lausrünnakut Jukose ja selle tulusaajate vastu, et Jukos pankrotti ajada ja selle varad võõrandada, samal ajal kõrvaldades härra Hodorkovski poliitiliselt areenilt," leidis arbitraaž.

Hodorkovski vahistati 2003. aastal ja ta veetis üle kümne aasta vangis. Jukos läks pankrotti ja selle varad müüdi riigifirmale Rosneft.