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Ukraina ründas Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid

Välismaa
Ukraina droon Leningradi oblasti
Ukraina droon Leningradi oblasti Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina jätkab Moskvale kuuluva naftataristu hävitamist ning ründas esmaspäeval Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid.

Ukraina ründas Võssotski ja Ust-Luga sadamaid. Võssotski sadamas asub terminal, mida haldab Vene energiahiid Lukoil ning mille kaudu eksporditakse kütteõli, naftat, diislit ja vaakumgaasiõli. Ust-Luga on üks Venemaa olulisemaid naftaekspordikeskusi.

Võssotski sadam asub umbes 50 kilomeetri kaugusel Soomest. Soome kaitsevägi kehtestas esmaspäeval Soome lahe idaosas ka taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. 

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko väitis, et  oblasti kohal tulistati alla 56 Ukraina drooni. 

Ukraina rünnakute laine Venemaa naftataristu vastu on riigis põhjustanud kütusepuuduse ja hinnatõusu, tanklate ette on tekkinud pikad järjekorrad.

Venemaa kütusekriisi kommenteeris sotsiaalmeedias ka endine energiamagnaat Mihhail Hodorkovski. 

Hodorkovski hinnangul on rivist väljas ligi veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Tema sõnul ei seisne peamine probleem aga toornafta tootmises, sest Moskva saaks puudujääki osaliselt leevendada impordi ja madalama kvaliteediga bensiiniga.

Hodorkovski hinnangul on kütusepuuduse peamine põhjus Venemaa valitsuse suutmatus korraldada pärast rünnakuid kütuse jaotamist piirkondade vahel. Ta ütles, et Kremli reageering on logistilisi probleeme süvendanud veelgi. 

Hodorkovski sõnul ründavad Ukraina droonid peaaegu kõiki suuremaid naftatöötlemistehaseid Venemaa lääneosas. Tema sõnul eeldab kütuse transportimine nii suurel territooriumil keerukat taristut ja kiiret otsustamist selle üle, kuhu kütust suunata.

"Just see süsteem ongi praegu tõrkumas. Puudus on jõudnud Irkutskisse, paikadesse, mis asuvad rindest tuhandete kilomeetrite kaugusele," kirjutas Hodorkovski. 

Ta tõi välja, et Kreml ei kasuta kütuse jaemüügil turupõhist hinnastamist, et hoida ära hindade järsk tõus. Samuti ei toimu kütuse koordineeritud ümberjagamist, vaid Kreml püüab puudujääki leevendada kütuse kvaliteedinõudeid alandades.

"Ükski Ukraina droon ei ole tekitanud Venemaa majandusele nii suurt kahju kui Venemaa enda valitsus. Droonirünnakud paljastasid nõrkuse, kuid just Kremli enda reaktsioon on see, mis selle üle kogu riigi levitab," hindas Hodorkovski. 

Hodorkovski oli Venemaa suurima naftafirma Jukos omanik. Pärast konflikti Kremliga võttis riik Jukose üle ja liitis selle riikliku naftafirmaga Rosneft, viimast juhivad Putini vasallid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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