Haagi kohtu otsus loob Jukose aktsionäridele võimaluse nõueteks

Kui Venemaa hakkaks Jukose aktsionäridele kohtu määratud kompensatsiooni maksma, tähendaks see, et iga Venemaa kodanik peaks oma taskust maksma ligi 340 eurot. Küsimus on, et kui tõenäoline siis on, et Moskva nõustub Haagi apellatsioonikohtu otsusega.

"Venemaa juba teatas mitmel korral, et vaidlus ei olnud Rahvusvahelise arbitraaži pädevuses ja selle otsus on poliitiliselt kallutatud akt, mis oli tehtud kohaseid õigusprotsesse rikkudes. Ja Venemaa, nagu juba öeldud, taotleb ka edaspidi selle tühistamist Hollandi Ülemkohtus, " leiab Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zaharova.



Venemaa rahvusvaheliste asjade nõukogu direktor Andrei Kartunov ütles, et

Holland on õigusriik, kus poliitika on õigusstruktuuridest lahutatud. "Sellepärast ma ei ütleks, et siin on poliitika, kuid katsed kasutada seda poliitilistes eesmärkides tulevad küll. Ja oleks imelik, kui nad ei tuleks."

Kui Venemaa vaidluse kaotamisel raha ei maksa, siis kui tõenäoline on, et vene riigivara hakatakse üle maailma konfiskeerima?

"Võib öelda, et see oht sai natuke reaalsemaks, kui see oli enne kohtuotsuse kuulutamist. Aga sellele vaatamata ma arvan, et lähitulevikus seda ei tule. Ja millega see asi lõpeb, me veel ei tea," sõnas Karunov.

Vene juristide sõnul võivad ohtu sattuda Vene riigi omanduses olevad kuid välismaal paiknevad lennukid, laevad ja ka näiteks kunst.