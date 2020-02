Politsei hoiatab: uimastitesse segatakse nii rotimürki kui pesupulbrit

"Kui inimene narkootikume tarvitab, peab ta arvestama, et tootmise protsess on kontrollimatu ja seal võib olla muid aineid," ütles Eesti Televisiooni (ETV) saates "Ringvaade" Tervise Arengu Instituudi (TAI) narkomaania

ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova.

Narkootikumidele lisavad hangeldajad kasu saamiseks ballastaineid ja Kurbatova sõnuv võivad need olla väga erinevad. "Näiliselt süütud ained, nagu jahu, aga võib olla ka mürgist kodukeemiat. Loetelu ainetest, mis võivad olla uimastites on väga suur," rääkis Kurbatova.

Tema sõnul sõltub palju ka sellest, et kuidas uimastit manustatakse - kas süstitakse või võetakse suukaudselt. "Jahu süstimine ei võib olla väga ohtlik, muudest ainetest rääkimata. See võib lõppeda ka surmaga ja seda on juhtunud."

Põhja prefektuuri narkokuritegude talitluse juht Rait Pikaro rääkis, et narkodiilerite eesmärgiks pole kedagi tappa, vaid ainus eesmärgiks on sõltlastelt raha kätte saada.

"Segamine ei toimu teaduslikul meetodil, uimasti hulka lisatakse aineid, mis kätte satuvad. Valitakse ballastained, mis sobivad tarvitajale sobiliku tekstuuriga kokku, näiteks sooda, tärklis, pesupulber," rääkis Pikaro.

Ta lisas, et ülisuur osa narkootikume sisaldab joovet tekitavat uimastit väikeses osas ja enamus moodustavad lisaained. "See on igal pool maailmas nii."