Narva rahvaküsitlus hooldekodu teemal on võrdse kohtlemise mõttes küsitav

Narva omavalitsus ei suuda psüühikahäiretega inimestele hooldekodu rajamises seisukohta võtta alates eelmise aasta suvest. Lõpuks otsustati korraldada rahvaküsitlus, kuhu hooldekodu rajada, kuid Narva elanikele esitatav avaküsimus, kas lubada psüühikahäiretega inimeste hooldekodu elamute, kaupluste ja teiste avalike kohtade lähedusse, kõlab AS-i Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaa hinnangul diskrimineerivalt.

"Küsimused, kas lubada psüühikahäiretega inimesi meie kogukonda, see on see, mis läheb vastuollu ilmselgelt meil kokkulepitud põhimõtetega. Me oleme öelnud, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida erivajaduse, soo, rassi, keele, kultuuri ja millegi muu pärast ja nüüd selline küsimus otseselt läheb sellega vastuollu," rääkis Mändmaa.

Narva küsitluse suhtes küsib AS Hoolekandeteenused seisukohta õiguskantslerilt ja võrdõigusvolinikult.

"Ma loodan, et kui nüüd tuleb tagasiside Narva linnale, et nad saavad aru, et kui nad on tegelikult õiged rahvajuhid, siis nad seisavad ka selle osa eest rahvast, kes ise oma eluga hästi hakkama ei saa ja ütlevad, et meie erivajadustega inimestele need kodud siia linna teeme, ja siis me võime arutada sellel teemal, et mis üks või teine aadress täpselt sobib," lisas Mändmaa.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi sõnul püütakse rahvaküsitlusega leida erivajadustega inimeste hooldekodule sobiv asukoht olukorras, kus linnaelanikud on vastu.

"Me rääkisime paljude inimestega ja kõik räägivad meile sellest, et nemad ei tahaks, et see maja ilmuks nende majade kõrvale või lähedusse. Ja sellepärast minu arvates on õige otsus, et me küsime inimeste käest, mida teie arvate, sest nemad peavad elama ju koos nende inimestega. Aga veel kord kordan, et meie arvame, et selle maja ilmumine Narva on vajalik ja võime seda toetada, aga ikka peame hoolikalt valima asukoha," ütles Jevgrafov.

Võrdõigusvoliniku Liisa Pakosta hinnangul pole Narvas tehtav küsitlus kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega.

"Me ei küsi ju seda, et kas te oleksite nõus näiteks sellega, et siin on venelaste kodu või kas te oleksite nõus sellega, et siin on vanemate kui 45-aastaste kodu. Selliseid eristavaid küsimusi, kus ühel pool on suur enamus, kelle justkui nagu oleks õigus otsustada selle vähemuse üle, et kus nende kodu tohib olla, see on selgelt võrdse kohtlemise põhimõtte ja Eesti põhiseaduse vaimu eiramine," selgitas Pakosta.

AS Hoolekandeteenused soovib Narva ehitada nelja korteriga hooldekodu, kus võiksid elada ja ööpäevaringset tuge saada 24 psüühilise erivajadusega Narva elanikku.