Soome kaitseväes algab meeste ja naiste ühise majutamise katsetamine

Testperioodid leiavad aset väid mõnes väeosas ning see on kaitseväe otsustada, kus need toimuvad, kuid praegu on juba teada, et üks neist on Hamina linnas asuvas reservohvitseride koolis, vahendas Yle.

Testis osalemine on vabatahtlik ning ühtegi ajateenijat ühismajutustestist osa võtma ei sunnita.

Projekt saab alguse 1. aprillil ning see kestab 2021. aastani. Test puudutab ainult ühist majutamist kasarmus, näiteks pesuruumid on meestele ja naistele endiselt eraldi. Eesmärgiks on, et igas majutusruumis oleks võrdne arv mehi ja naisi.

Luuakse ka spetsiaalne reeglistik ja järelevalve ning näiteks riideid võib vajadusel vahetada mujal kui ühises toas.

Meeste ja naiste ühine majutamine on juba kasutusel teistes Põhjamaades. Praegu majutatakse Soome kaitseväes mehi ja naisi koos vaid õppustel ja mereväes.

Algatus tuli ajateenijate liidult ning seda on toetanud paljud ajateenistuse läbinud naised, kelle sõnul tekitas eraldi ruumides või isegi hoonetes elamine sageli ebavõrdse tunde. Projekt sai osaliselt tuult tiibadesse arvamusküsitlustest, mille kohaselt tunnevad naissoost ajateenijad, et nad jäävad eraldi majutatutena väeosa elust liigselt kõrvale.

Kaitseminister Kaikkonen on varem tulnud välja ka mõttega, et Soomes võiks kaaluda võimalust mingil kujul kohustuslikku ajateenistusse ka naissoost kodanikke. Kaikkoneni ettepanek lähtus valitsusprogrammist, kus on kirjas, et nn kodanikuteenistuse teemal tuleks teha analüüs.