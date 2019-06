Lännen Mediale intervjuu andnud keskerakondlasest minister ei soovi enda sõnul selle teemaga kiirustada ning nüüd algatatav analüüs jõuaks valitsuse ette otsustamiseks alles järgmise valitsusperioodi ajal, vahendas Yle.

"On väga hea, et meil on süsteem, mis lubab ajateenistuses osalemist nendele naistele, kes seda soovivad. Ehk võiksime me naiste puhul selgitada välja ka selle, kas oleks mingis vormis hea täiendada praegust süsteemi kahe-kolme kuu pikkuse kodanikuteenistusega. Kas meil on sellega kohandatavaid ülesandeid ja kas sellel oleks lisaväärtust nii ühiskonnale kui ka teenistuse sooritajale," arutles Kaikkonen ajalehes Satakunnan Kansa.

Samas tuletas minister meelde, et naisi ei peaks kohustama meestele kohustusliku ajateenistuse raamidesse.

Kaikkoneni ettepanek lähtub valitsusprogrammist, kus on kirjas, et nn kodanikuteenistuse teemal tuleks teha analüüs.

Kaitseminister tuletas ka meelde, et ajateenistus on endiselt Soome riigikaitse nurgakivi ning nii saab see olema ka tulevikus.

Kodanikuteenistuse all mõeldakse Soomes kohustuslikku teenistust, mille võiks vastavas vanuses kodanik sooritada kas ajateenistuses, tsiviilteenistuses või kriisireguleerimist õppides.