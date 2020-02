Prantsusmaa sadamalinnas Brestis sai gaasimürgituse Bahama lipu all sõitva kaubalaeva Fri Dolphin seitsmeliikmeline meeskond, mis koosneb Venemaa ja Eesti kodanikest. Mürgituse tagajärjel suri 37-aastane Eesti kodanik.

Venemaa uudisteagentuuri Interfax andmetel said meeskonnaliikmed mürgitada kahjuritõrje ajal.

Nimelt olevat meeskonnaliikmed eiranud reegleid ja meeskonna juhtide korraldust kahjuritõrje ajaks aluselt lahkuda ning seetõttu said nad kõik tõsise gaasimürgituse, mis 37-aastase Eesti kodaniku puhul osutus surmavaks.

Välisministeerium kinnitas ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et Eesti kodanik suri Prantsusmaal.

"Välisministeerium on teadlik Eesti kodaniku surmajuhtumist Prantsusmaal. Tulenevalt isikuandmete kaitse kohustusest ja asjaolust, et konsulaarabi juhtumid on delikaatsed, ei saa välisministeerium konkreetsete konsulaarabi juhtumite kohta andmeid avaldada," selgitas ministeeriumi esindaja.