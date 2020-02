EKRE esitatud eelnõu 139 SE keskseks eesmärgiks on muuta ravimiseaduse sätteid selliselt, et ravimiseaduse regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit.

Sotsiaaldemokraatide esitatud apteegireformi eelnõud otsustati saata täiskogu istungile 26. veebruaril ettepanekuga esimesel lugemisel tagasi lükata.

Sotsiaaldemokraatide esitatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõuga 127 SE soovitakse võimaldada haiglaapteekidel ravimeid ise maale tuua, ning eelnõu 141 SE fookuses on see, et proviisoromandi nõue loetaks täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt.