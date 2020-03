Viirusepuhang on järsult suurendanud sideteenuste tarbimist

Telia võrgustatistika näitab, et eriolukorra mõjul on mobiilse andmeside kasutamine kerkinud tavapärasega võrreldes kuni 20 protsenti ning purustatud sai ka selle aasta mahurekord, ütles Telia pressiesindaja ERR-ile.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul hakkab viimastel päevadel silma mobiilse andmeside mahu kasv just päevastel tundidel, samuti on tavapärasest kõrgem õhtune kasutusaktiivsus.

"Mobiilse andmeside osas sai näiteks läinud nädalalõpul purustatud ka seni kehtinud päevane mahurekord, mis pärines 1. jaanuarist," sõnas Visse. Mobiilse kõneside mahud on aga näidanud veelgi suuremat hüpet, kasvades umbes 30 protsenti.

Tele2 esindaja sõnul on ka nende võrkudes nähtav tarbimise kasv.

"Esmase info põhjalt saame öelda, et reedest pühapäevani kasutati kõnesidet 30 protsenti tavapärasega võrreldes rohkem ning andmesidet 15 protsendi võrra enam," ütles Tele 2 meediasuhete juht Raigo Neudorf ERR-ile.

Sama rääkis ERR-ile ka Elisa pressiesindaja. "Elisa klientide sideteenuste tarbimises on muutus olnud hüppeline ja kõiki teenuseid on hakatud rohkem tarbima. Kaablivõrgus on andmesidehulk kahekordistunud, mobiilsidevõrgus mõõdeti pühapäeval rekordiline tipptunni tarbimine ja ka kõnesides on liiklus märkimisväärselt kasvanud," ütles Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder.

"Kõnede puhul pole suurenenud niivõrd kõnede hulk, kui nende kestvus ja piltlikult on liiklus sama suur olnud nagu aastavahetuse tipptunnil," lisas ta.

"Eeldatavalt võib tarbimine veel tõusta, kuid ülekoormuste ohtu hetkel pole ja elutähtsate teenuste töö on tagatud. Elisa spetsialistid jälgivad olukorda pingsalt kodukontorist ja mahtude suurenemisel oleme valmis reageerima," kinnitas Teder.

Visse kutsus kliente mõistlikkusele

Telia esindaja meenutas samas, et andmeside mahule seab tehnoloogia oma piirangud ning ta kutsus seepärast tarbijaid mõistlikkusele.

Tasub arvestada, et mobiilse andmeside näol on tegu jagatud ressursiga, mida tuleb eriti just kriisisituatsioonis kasutada vastutustundlikult, märkis Visse.

"Oleme täna olukorras, kus tuhanded inimesed töötavad kodukontoris ning tuhanded lapsed on suunatud e-õppele, mistõttu on koormused sidevõrkudele kasvamas. Seega kui teie koduni ulatub kaabliühendus, soovitame kodus viibides kasutada interneti tarbimiseks kaabli- ja WiFi-ühendust. Kui aga asute piirkonnas, kuhu kaablivõrk ei ulatu, siis palume eriti päevasel ajal kasutada mobiilset internetti vastutustundlikult ning prioritiseerida tööks ja koduõppeks vajalikke tegevusi," märkis Telia tehnoloogiajuht.