Ilmateenistuse teatel on kolmapäeval ilm kõikjal Eestis pilves, tihedat lund sajab ja tuiskab eelkõige Põhja-Eestis, Saaremaal ja Lõuna-Eestis sajab ka vihma.

Kesk-Eestis on oodata tihedat lumesadu ja lörtsi. Oodatav sajuhulk on 7-12 mm.

Varahommikul olid teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumised või sõidujäljed soolaniisked. Kohati esineb teedel lumetuisku. Teeolud on talvised, sajus halvenevad kiiresti ning muutlikes oludes on libeduse oht kõrge. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel, edastas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.