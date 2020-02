Lumesadu on toonud kaasa kümneid liiklusõnnetusi

Kella 16 seisuga oli häirekeskusele teatatud ligi 80 liiklusõnnetusest, neist umbes 50 toimus Harjumaal. Tegu on plekimõlkimistega ja raskeid õnnetusi juhtunud ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lumesadu oli suurem Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis. Kohati olid teeolud keerulised ka Tallinna-Tartu maanteel.

Järvamaa riigimaanteede hooldaja AS Tariston kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et ettevõte on südaöö paiku sadama hakanud lume koristamise ja libedusetõrjega hästi hakkama saanud. Kella 16 paiku oli Tallinna-Tartu maantee Mäo piirkonnas lumevaba ja soolamärg.

"Alates eilsest õhtust pole ühtegi korda olnud hetke, kus me tunneme, et oleme jänni jäänud. Kõik on praegu kontrolli all ja teehoodlajale ei tulnud talv sel aastal sugugi ootamatult," kinnitas Taristoni hooldejuht Alvar Aedma.

Tema sõnul vastavad teeolud normidele, arvestades, et lumesadu kestab. "Päris kõiki nõudeid lõpuni ei saagi lumesaju ajal tagada," lisas ta.

Politsei soovitab valida teeoludele vastav kiirus ja hoida pikivahet.

"On toimunud päris palju varalise kahjuga liiklusõnnetusi ja ka mõni, kus on saanud inimesed kergemalt viga. Õnneks raskeid õnnetusi ei ole olnud. /.../ Kindlasti tuleks harjutada ennast talvise sõidustiiliga - natuke aeglasemalt ja ettevaatlikumalt. Ja teine asi - kuigi 1. märtsist võiks juba alla panna suverehvi, siis seda kindlasti ei tasu teha," ütles PPA liiklusjärelevalveteenistuse patrulltalituse juht Varmo Rein.