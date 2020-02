Kantar Emor: e-riigi elanikud jäävad e-kaubanduse tippudest maha

Kantari grupp küsitles 18 maailma riigis läbi viidud eCommerce ON uuringu raames Eestis 1800 inimest ning selgus, et kõigis kaubagruppides oli viimase kuu jooksul e-poest toidu- ja esmatarbekaupu ostnute osa Eestis oluliselt väiksem kui globaalne keskmine. Kestvuskaupade ja teenuste osas on Eesti siiski maailma keskmisele märksa lähemal.

Pangandus- ja rahandusteenuseid, nagu investeerimine, pangalaen, kindlustus või krediitkaart kasutas poole aasta jooksul e-keskkonnas 30 protsenti Eesti elanikest ehk sama palju kui teisteski riikides keskmiselt. Mööbli, rõivaste ja elektroonika e-ostjatena jäävad eestlased siiski samuti alla rahvusvahelisele keskmisele.

Mobiiltelefoniga ostab e-poodidest kaupa kolmandik eestimaalastest, mis on Euroopa keskmine. Ülemaailmselt on mobiiliga ostjate osa aga juba pool ja Aasias tublisti suurem. Hiina mandriosas tehaksegi pea kõik e-ostud mobiiltelefoniga.

Kõige rohkem on inimesed ostnud viimase aasta jooksul veebist kontserdi-, kino- ja teatripileteid (42 protsenti), elektroonikat (30 protsenti) ja naisteriideid (25 protsenti).

Brittidest maas, lätlastest ees

Eurostati andmetel ostis eelmisel aastal internetist kaupu või teenuseid 63 protsenti Euroopa Liidu elanikest. Eestis oli vastav näitaja 68 protsenti, millega ollakse 28 riigi seas üheksandal kohal.

Samal ajal ostis Suurbritannias veebist 87 protsenti, Taanis 84, Rootsis 82, Hollandis 81 ja Saksamaal 79 protsenti elanikest. Läti ja Leedu jäävad omakorda Eestist maha vastavalt 47 ja 48 protsendiga.

Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi osutas Eesti mahajäämuse puhul mitmele põhjusele. Jõgi hinnangul on Eesti kaubanduskeskused suutnud olla inimestele lähedal, usaldusväärsed ja ilmselt ka vastuvõetava hinnatasemega, mistõttu pole paljudel inimestel vajadust ilmtingimata e-poodi minna.

"Teiseks käivitus veebikaubandus Eestis küll üsna varakult, ent paraku tekitasid paljud väiksed e-poed ning ka kohati klientidele tarnimata jäänud kaup ja tagastamisega seotud probleemid inimestes pikka aega segadust ja usaldamatust."

Jõgi lisas, et e-kaubanduse kasv on olnud Eestis viimase viie aasta jooksul 20-40 protsenti aastas, mis tähendab, et äri on paisu tagant valla pääsenud.