"Tarbijate föderatsioon ja Volkswagen on jõudnud kõikehõlmava leppeni," teatas Brunswicki kõrgem kohus. Lepe on esimene omalaadne ja puudutab umbes 400 000 diiselauto omanikku.

Reedese lepingu järgi maksab Volkswagen tarbijatele kokku umbes 830 miljonit eurot hüvitist, teatas tarbijaorganisatsioonide liit VZBV. Autoomanikele makstakse 1350-6257 eurot sõltuvalt nende auto mudelist ja vanusest.

Hüvitise kogusumma on sama, milles lepiti kokku varasematel kõnelustel Volkswageni ja VZBV vahel, kuid kõnelused viisid sel kuul poolte avaliku tülini seoses õiguskuludega.

Nüüd nõustus Volkswagen maksma õiguskuludena 190 eurot hageja kohta, samal ajal kui sõltumatud audiitorid kontrollivad hüvitiste maksete protsessi. Pärast eelmiste kõneluste nurjumist pakkus Volkswagen, et maksab hüvitisi iseseisvalt.

"See leping tähendab, et tarbijad ei pea pimesi usaldama firmat, mis neid juba korra varem petnud on," ütles VZBV juht Klaus Müller.

Osa advokaate ärgitasid autoomanikke leppest loobuma.

"VW teab, et mõjutatud kliendid võivad üksikhagiga palju suuremaid summasid nõuda," ütles Claus Goldenstein, kelle advokaadibüroo esindab 17 800 hagejat.

Massihagi Volkswageni vastu puudutab niinimetatud diisliskandaali ja firma 2015. aasta ülestunnistust, et see paigaldas 11 miljonile sõidukile "katkestusseadmed", mis näitasid neid katsetingimustel tegelikust vähem saastavatena.

Kui kõnealuseid diiselautosid ostnud ameeriklastele on osaks saanud helded hüvitiste- ja tagasiostuprogrammid, siis Saksa autoomanikele ei ole seni kompensatsiooni makstud.

Lisaks VZBV massihagile on individuaalse hagi VW vastu esitanud veel umbes 70 000 inimest.

Volkswagenilt nõuavad miljardite jagu hüvitisi ka investorid, kes said kannatada kui autofirma aktsia skandaali järel kukkus.