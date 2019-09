Volkswageni tegevjuht ja eksjuht said süüdistuse turuga manipuleerimises

Süüdistuste järgi teavitas kolmik kapitaliturge teadlikult liiga hilja miljardite eurodeni küündivatest kuludest, mis diislipettusega kaasnevad. Sellega mõjutasid nad ebaseaduslikult aktsiahinda, teatasid Brunswicki prokurörid.

See tähendab, et kolmik on nüüd silmitsi kohtuga, nagu ka Volkswageni tütarfirma Audi eksjuht Rupert Stadler, kellele Müncheni prokuratuur esitas süüdistuse juulis.

Otsus on seotud autohiiu 2015. aasta ülestunnistusega, et ta paigaldas 11 miljonile diiselautole niinimetatud katkestusseaded, mis näitasid autode heitgaaside hulka tegelikust palju väiksemana.

Diess, Winterkorn ja Pötch, kes olid 2015. aastal firma juhatuse liikmed, ei teavitanud investoreid pettuse ja sellest tuleneva finatsriski kohta kohe, kui nad sellest teada said, kuigi pidid seda tegema, ütlesid prokurörid.

Diess on alates 2018. aasta aprillist Volkswageni kontserni tegevjuht, kuid 2015. aastal juhtis ta Volkswagenit.

Septembri algul ütles ta Frankfurdi automessil AFP-le, et süüdistuste esitamisel astub ta kindlasti ametist tagasi.

Winterkorn juhtis kontserni aastatel 2007-2015 ja astus tagasi peagi pärast skandaali lahvatamist. Aprillis esitasid Brunswicki prokurörid talle süüdistuse raskes pettuses, ebaõiglases konkurentsis ja usalduse murdmises.

Diisliskandaal on läinud firmale trahvide, õiguskulude ja hüvitiste tõttu maksma üle 30 miljardi euro. Suurem osa rahast on tasutud USA-s.