Ajakirjanik meenutas Ülo ja Aivar Voitka tabamist 20 aastat tagasi

29. veebruaril möödub 20 aastat sellest, mil vennad Voitkad tabati.

Berendson, kes tegi Ülo Voitkaga viimase intervjuu, rääkis saates, et Ülo on ilmselt rahul, et põgenemine lõppes. "Kui ma küsisin Ülolt, kas sa igatsed metsa järele, siis ta ütles, et ei igatse. /.../ Ta ütles, et vabaduses elamine on tore, ei pea kogu aeg selja taha vaatama. Arvan, et Ülo on väga rahul, et see lõpuks läbi sai," rääkis ajakirjanik.

Ülo ja Aivar Voitka peitsid end hirmust Nõukogude armee ees 14 aastat Lõuna-Eesti ja Läti metsades punkrites, kuni nad 2000. aastal tabati. Berendson märkis, et kui Voitkad oleksid jooksus olnud 4-5 aastat ja siis end üles andnud, poleks nendega midagi juhtunud, kuid 1999. aasta suvel nende kuritegude iseloom muutus ja see pani ka politseinikud sundseisu, et nad tabada.