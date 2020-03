TÜ botaanikaaia orhideenäituse keskmes on tänavu kuuking

Just kuukingi kasvatatakse orhideedest kõige enam ning samas on tegemist orhideega, millest on aretatud kümneid erinevaid hübriide, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näitus teeb ülevaate ka kuukingadega seotud rekorditest ja annab aimu, kuidas kuukingi hooldada.

Näitusel saab näha sadu värvilisi õisi ning tegemist on botaanikaaia ühe menukama näitusega.

"Eks ikka kenad värvilised kauakestvad õied on need, mis inimesed rõõmustama panevad. Kõige erilisem - õied ei ole sellel taimel veel avanenud, aga Congora Grossa on meil ootel ja loodame, et tema ka näituse ajal oma õied avab. Aga praegu siin õitsvatest taimedest võiks esile tuua nunnakäpa," rääkis botaanikaaia aednik Kristine Fenske.