Üks Tallinnast Stockholmi või Helsingisse sõitev reisiparvlaev tarbib sama palju elektrit kui väike alevik ning süsteemid peavad olema töös ka kai ääres olles.

Seega paiskab üks selline laev sadamas seistes õhku 12 miljoni autosõidukilomeetri jagu süsinikdioksiidi aastas. Sellele lisanduvad kohalikule linnaõhule veel ohtlikumad lämmastiku- ja väävliühendid.

Sel suvel peaks aga olukord muutuma. Tallinna reisisadamas on juba valmis ehitatud taristu, mis võimaldab laevadel seisuaegse elektri kaldalt kätte saada.

"Sadam ise on täna valmis. Kuna laevad ise on nagu üks suur saar, nad toimivad kui eraldiseisev linn, siis selle ühendamine maismaavõrguga on kordades keerulisem. Et see viia läbi niimoodi, et oleks ohutus tagatud, tehnosüsteemid omavahel töötaksid ideaalselt, siis selle tõttu täna oleme me selles faasis, kus me testime igat etappi läbi. Kõige lõpus on siis see, kui kõik toimib automaatselt," rääkis Tallinna Sadama energeetikaosakonna juhataja Taavi Tilk.

Tallinna Sadam on panustanud ettevõtmisse 3,5 miljonit eurot ning laevafirma Tallink näiteks 600 000 eurot ühe aluse kohta. Ettevõtmine tasub siiski lõpuks ära nii keskkonna kui ka kütusekulu seisukohalt.

"Me emiteerime vähem ca 1400 tonni süsinikdioksiidi aastas kokku. Ja ka muid heitmeid atmosfääri, mis on siis lämmastikoksiidid ca 20 tonni vähem ja vääveloksiidid siis ca 800 kilo vähem," rääkis Tallinki keskkonna- ja jätkusuutlikkuse spetsialist Andrus Vaher.

Kaldaelektrit hakkavad Tallinki laevad kasutama ka Helsingis, kus vajaliku taristu loomine on, tõsi küll, Tallinnast mõnevõrra maas. Seal loodetakse vajalikud ühendused valmis ehitada Rootsi seilavatele laevadele selle aasta novembriks, Eesti ja Soome vaheliste laevade jaoks aga järgmisel aastal.