Eesti Olümpiakomitee presidendiks pürgiv Tõnu Tõniste leiab, et ametisolev EOK president Urmas Sõõrumaa on dopingu teemal esinenud ebamääraste ja mitmeti tõlgendavate seisukohtadega ning ei ole täitnud ka oma lubadust tuua sporti rohkem sponsorraha.

"Kui on kriitilised situatsioonid, tuleb olla oma sõnumitega selge. Võtta konkreetseid seisukohti ja mitte valesti tõlgendatavaid ja ebamääraseid arvamusartikleid kirjutada, mis hoopis võimendavad asja," kritiseeris Tõniste Betsafe´i podcastis ametisolevat EOK presidenti.

"Me ei tohi pead liiva alla peita. Me ei tohi teemasid unustada. Me peame vigadest õppima. Siin on tehtud mitmeid vigu järjest. Näiteks kui 2011. aastal teema üles tõusis, siis kõrvalt tundus, et asju üritati kinni mätsida."

Tõniste tegi kriitikat ka selle kohta, et dopinguga seostatud suusatreener Mati Alaver toodi EOK treenerite komisjoni juhtima, mida tema ei oleks lasknud juhtuda.

Tõniste pidi vastama ka küsimusele, keda pidas Sõõtumaa silmas, kui väitis, et dopingust rääkijad pole ise puhtad poisid ("Tahate öelda, et dopingust rääkijad on ise puhtad poisid? Need eestkõnelejad... tavaliselt kireb see, kes... teate ise küll.")? Kas ta pidas silmas Tõnistet ennast, Gerd Kanterit või Erki Noolt, kes on dopingu teemal sõna võtnud?

Tõniste vastas, et sellele peaks vastama rrdkätt Sõõrumaa ise. Tal endal Sõõrumaaga sel teemal vestlust pole olnud, sest pärast väljaütlemist pole mehed kohtunud.

"See on jälle näide, et see pole EOK presidendile kohane väljaütlemine. Erkiga (Erki Noolega - toim) ma korra rääkisin, et huvitav, mis selle lausega öelda taheti? Ka Erki ei saanud sellest aru," sõnas Tõniste.

Tõniste heitis Sõõtumaale ette ka seda, et ta pole täitnud oma peamisi lubadusi, tänu millele tal õnnestus EOK presidendiks saada ehk tuua sporti oluliselt rohkem raha.

"Mida lähemale valimised tulid, seda suuremaks see summa läks. Lõpuks oli see lubadus, et erasektori sponsorid toovad 1,3 miljonit. Käesoleval aastal on EOK eelarves sponsorraha ette nähtud ikka vaid 550 000. Riigilt lubati juurde tuua 15 miljonit, tänaseks on kolm miljonit tulnud."

Küsimusele, mis keelas tal endal EOK asepresidendina lisaraha sporti tuua, vastas Tõniste, et asepresidendi volitused on piiratud.

"Seal on teatud piirangud ees ja mul oli kitsam vastutusvaldkond - tippsort. Kogu Eesti sporti saab edasi viia presidendi ametikohalt. Sellepärast ma kandideeringi."

Samas väitis Tõniste, et tema koos Jüri Tammega on EOK asepresidentide rolli oluliselt muutnud ning need pole olnud enam ainult esinduskujud, vaid tegelikud töö tegijad.

Tõniste avaldas lootust, et EOK presidendivalimised tulevad ausad ning kedagi katteta lubadustega ära ei osteta. Ta ise lubas kõiki kohelda võrdselt ja ühelegi spordialale enne valimisi häälte eest mingit eraldi boonsust või kohtlemist ei luba.

Tõniste ei toetanud ka Sõõrumaa ettepanekut, et EOK presidenti peaks tulevikus valima kaheksaks aastaks. Tema sõnul on neli aastat piisav ja sunnib juhti pingutama, kui ta peaks soovima tagasi valitud saama.