Finnair kavatseb kõik töötajad koroonaviiruse tõttu sundpuhkusele saata

Praeguse plaani kohaselt korraldatakse sundpuhkused nii, et kõik kollektiivlepinguga seotud töötajad saadetakse sundpuhkusele üheks, umbes 14-30 päeva pikkuseks perioodiks, vahendas Yle.

Läbirääkimised algavad 12. märtsil ja need peaksid kestma kaks nädalat. Sarnaseid meetmed on kavas rakendada ka teistes riikides, kus Finnairil on töötajaid.

Finnair hoiatas juba reedel aktsionäre oodatust nõrgema majandustulemuse eest ja kinnitas, et kohandab oma kulusid vastavalt üle kogu maailma.