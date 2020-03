Kuivõrd president Kaljulaid jagas oma vabariigi aastapäeva kõnes Eesti poliitikud Andresteks ja Pearudeks ("Ma tunnen suurt nukrust, kui mõtlen sellele, mida kõike võiksime ja peaksime arutama, selmet otse meie parlamendis nautida ebaviisakate rumaluste rääkimist ja sellest tulenevat Pearu-tunnet."), küsisid saatejuhid Rataselt, kumb "Tõe ja õiguse" tegelane talle rohkem sümpatiseerib?

Ratas vastas, et tema ei hakka lahterdama, kumb tegelane oli hea ja kumb mitte. Peaminister rääkis, et kui Andres Vargamäele tuli, siis oli tal idealistlik soov luua kodu, kuid elu muutis Andrest väga palju. Seevastu Pearu oli kavalam ja võttis elu lihtsamalt kui Andres.

"Mul on siiamaani silme ees, kui Andres saatis tütre kodust ära, sest talle meeldis kurameerida Pearu pojaga. Andres ütles, et tütar peab ära minema, aga Pearu seda ei teinud. Ehk mingites episoodides näeme, et pere ja laste hoidmist oli Pearul rohkem. Ehk mina ei hakka lahterdama, et üks oli hea ja teine halb. Mõlemal olid oma head ja vead."

"Eestit tuleb ka 24. veebruaril kell 18.05 kuni 18.30 ehitada, rohkem sildu luua, rohkem ühendada. Mitte ühiskonda eraldi nurkadesse tõsta ja lõhki lüüa," lõpetas peaminister jutu presidendi kõne kohta.

Ratas: Eestil pole territoriaalseid nõudmisi Venemaale

Saatejuhid pärisid Rataselt ka, kas tal oli president Kaljulaidiga kokkulepe, et viimane ütleb välja, et Eestil ei ole Venemaale territoriaalseid vaidlusi, sest peaminister ise kardab seda teha, kuna ei taha tülli minna Helir-Valdor Seederi ja Henn Põlluaasaga.

Ratas vastas, et sellist kokkulepet temal presidendiga polnud ja ta ei karda ka oma seisukohta väljendada.

"Eestil ei ole mingeid territoriaalseid nõudmisi Venemaale. Väide, et meil need on, pole mingi valitsuse seisukoht. Ma kohtusin äsja suursaadikutega ja juttu tuli ka piirileppest. Ütlesin, et Eesti vajab piirilepet rohkem kui kontrolljoont. Ma olen seda teemat kolme koalitsioonipartneriga arutanud. Meil on täna eri nägemused Eesti-Vene piirileppest. Aga minu nägemus on, et piirilepet on vaja ja neis piirides, mis 2014 sai kokku lepitud," sõnas Ratas.