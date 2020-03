Riigikontroll: omavalitsustel pole huvi ettevõtlust soodustada

Riigikontrolli analüüs näitas, et omavalitsuste huvi ettevõtlust oma territooriumil soodustada on madal, sest omavalitsused ei saa sellest otsest rahalist kasu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänane õigusruum ju ei kohusta kohalikke omavalitsusi otseselt tegelema ettevõtluskeskkonna edendamise ja arendamisega. Tõepoolest, omavalitsuste kokkupuutepunkt ettevõtlusega on erinevad loamenetlused, detailplaneeringute menetlused, üldplaneeringute menetlused. Kehtivas koalitsioonilepingus on ka lubatud soodustada kohalikel omavalitsusel tegeleda ka ettevõtluskeskkonna arendamisega," selgitas linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei.

"Kuidas seda saavutada? Eelkõige läbi selle, et omavalitsustel tuleb tekitada tunnetuslik seos oma tegevuse, ettevõtluse arendamiseks tehtud tegevuste ja saadud tulude vahel. Kui praegu omavalitsuste põhiline tulu laekub läbi üksikisiku tulumaksu, aga seda teatavasti jaotatakse omavalitsuste vahel elukohapõhiselt, siis on mõttekoht, et äkki osa sellest rahast peaks suunama omavalitsustele läbi töökohtade paiknemise. Töökohad on teadupärast need, mis seda ettevõtlust kohalikul tasandil kõige paremini väljendavad," rääkis riigikontrolli auditijuht Tambet Drell.

Rahandusministeerium seda täpselt plaanibki.

"Mingi osa tulumaksust võiks minna sinna, kus on töökohad. Kaudselt või ka otseselt tunnustada omavalitsusi, kes on aidanud edendada ettevõtlust ja kuhu töökohad on tekkinud. Palju see protsent on, on vara öelda," rääkis riigihalduse minister Jaak Aab.

"Täpsem analüüs seisab ees. Ma ei saa täpselt neid andmeid veel öelda ja ma arvan, et juuniks on kõik need analüüsid ka tehtud. /.../ Meil on olemas ka töökoharegister ehk nüüd on võimalik päris täpselt ära paigutada, kus kohas inimene töötab. Varem seda võimalust ei olnud," lisas minister.

Aab lubas oma ettepaneku valitsuskabinetti viia juunis. Kui koalitsioon seda toetab, läheks reformi elluviimiseni tõenäoliselt siiski veel aastaid.